¿Chespirito argentino? Redes perdonan la lista del Tri pero no el acento de IA

Mientras que el video de presentación de la lista definitiva de los jugadores que conformarán la Selección Mexicana generó críticas negativas entre un importante sector de los aficionados al considerar que, había mejor cosas hechas con inteligencia artificial, un sector se dio cuenta de otro inconveniente: una parte de la voz de Roberto Gómez Bolaños sonaba con acento argentino.

El listado se presentó el día domingo a las 20 horas con un pequeño mensaje de Javier Aguirre dando pie a un video donde se usó la voz de Roberto Gómez Bolaños, con un mensaje que tenía su tono gracias al uso de nuevas tecnologías casi 12 años después de la muerte de quien diera vida al Chapulín Colorado.

El video de cuatro minutos de duración mostró imágenes no solo de eventos relacionados con la selección nacional o el ahora Estadio Ciudad de México, sino también de momentos donde los mexicanos se han unido como en el caso de los terremotos de 1985 y 2017, esto como una muestra de la hermandad que debe prevalecer y proyectar al mundo en el evento que arrancará en tan solo unos días.

El acento argentino de Chespirito

Sin embargo, algunos usuarios se percataron de descuidos de la producción del video y que mostraba errores que, a consideración de los usuarios de redes sociales no deberían permitirse considerando que la Selección Mexicana tiene el respaldo de televisoras.

Un usuario de X recorto el momento donde el acento de Chespirito parece tornarse argentino, específicamente cuando dice “En las buenas, en las malas y hasta en las regulares; haciendo tribuna donde apenas hay espacio”.

Dentro de las respuestas al comentario que detectó esta falla usuarios escribieron: “Lo más cagado es que los encargados de marketing y diseño deben ser unos nefastos y no poder atención a los detalles. Eso habla de un pésimo trabajo”.

Otros volvieron a señalar el tema del video producido completamente con IA y que se lanzó días antes que se viralizó en redes señalando que era un mejor producto, mientras uno más comentó: “Que no había un mexicano exitoso que narrar o mejor aún dirigiera este video? Creo que lo haría gustosamente”, esto en referencia a Guillermo del Toro, ganador de múltiples premios Oscar.