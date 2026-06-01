Los Rams están cerca de cerrar la contratación de Myles Garrett

Los movimientos en la NFL han comenzado de cara al arranque de la temporada 2026 y este lunes Los Angeles Rams han sacudido el mercado al cerrar el traspaso del actual Jugador Defensivo del Año, Myles Garrett, proveniente de los Cleveland Browns, todo ello por un paquete de compensación importante.

El conjunto de California vuelve a apostar de forma agresiva por el éxito inmediato, entregando a cambio un paquete robusto que incluye al joven ala defensiva Jared Verse, una selección de primera ronda del Draft 2027 y compensaciones adicionales que aún se están detallando.

La transferencia se perfila para concretarse oficialmente después de las dos de la tarde tiempo del centro de México, una estrategia financiera que permitirá a Cleveland mitigar el impacto y dividir el dinero muerto de Garrett en su tope salarial durante las próximas dos temporadas.

Respecto a este movimiento, el gerente general de los Browns, Andrew Berry, declaró: “Nada es definitivo en este momento. Estamos en discusiones de una posible transacción que incluye a (Myles Garrett). Estamos en negociaciones. Esperamos cerrar algo aquí en las próximas horas... Tendré una actualización... tal vez tan pronto como mañana”.

A sus 30 años, Garrett llegará a Los Ángeles en la cúspide de su carrera tras firmar una campaña histórica en 2025, donde impuso el récord de la liga en una sola temporada con 23 capturas. Con este rendimiento, el defensivo acumula 125.5 capturas en sus nueve años de trayectoria profesional, consolidándose en el puesto 20 de todos los tiempos. Con su incorporación, los Rams hacen historia al convertirse en la primera franquicia de la NFL en alinear simultáneamente al MVP reinante y al Jugador Defensivo del Año en un mismo plantel.

Por su parte, los Browns inician una reconstrucción profunda bajo el mando del nuevo entrenador en jefe Todd Monken. Monken, quien ahora no podrá contar con uno de los jugadores en quienes pensaba basar parte de su proyecto.