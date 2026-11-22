Malas noticias para Chivas de cara a su último partido y quizá el más importante de la fase regular del Apertura 2026. El Guadalajara no podrá contar con Luis Romo para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 17 de la Liga MX, luego de que el mediocampista presentara molestias musculares que lo dejaron fuera de la convocatoria del técnico Gabriel Milito.

La ausencia del capitán representa una baja sensible para el Rebaño Sagrado, que afrontará el compromiso ante La Máquina sin uno de sus referentes dentro del terreno de juego. El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan quedarse con el liderato del torneo.

Luis Romo viene de jugar con la Selección Mexicana

La baja de Luis Romo llega después de su reciente participación con la Selección Mexicana, con la que disputó como titular el partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf frente a Jamaica.

El desgaste físico y las molestias musculares terminaron por dejarlo fuera de los planes de Gabriel Milito para el compromiso de la última jornada de la fase regular.

Chivas y Cruz Azul se juegan el liderato del Apertura 2026

El enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul tendrá un ingrediente especial, pues ambos clubes llegan con la posibilidad de pelear por el primer puesto de la clasificación del Apertura 2026.

El partido se disputará en el Estadio Akron, donde el Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea por el liderato, pese a la importante ausencia de su capitán.

Sin Luis Romo, el Rebaño tendrá que encontrar alternativas para afrontar un partido de máxima exigencia ante una Máquina que también tiene en juego el primer lugar del campeonato.