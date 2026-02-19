Cruz Azul va por otro golpe en Liga MX; una gran oportunidad ante Chivas

Los equipos que aspiran al título no se esconden en las noches grandes. Las buscan. Este sábado, Cruz Azul tiene una de esas citas que pueden marcar un antes y un después en la Liga MX cuando enfrente a las Chivas.

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, lo tiene claro: si quieren que la vean como un contendiente real por el título, debe demostrarlo en la cancha ante un rival que permanece invicto.

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, valoró el apoyo de la afición Mexsport

“Es una gran oportunidad para pisar firme y dar otro golpe sobre la mesa, para demostrar que somos otro de los grandes contendientes al título y con varios argumentos. Veo el equipo con un rendimiento muy consistente y sé que el sábado haremos valer mucho de lo positivo que venimos trabajando y percibiendo de nuestra parte para ganar el partido”, aseguró en conferencia.

Larcamón respalda su discurso en el momento colectivo que vive el equipo. Orden, intensidad y una identidad cada vez más clara. Para el argentino, el duelo no sólo pondrá a prueba la calidad futbolística, sino la capacidad de sostener la regularidad ante un rival de peso.

EN CRUZ AZUL VALORAN A SU AFICIÓN: ‘ESPECTACULAR’

También habló del entorno que rodea al club y del impacto que ha tenido el cambio de sede en la asistencia. Jugar en Puebla, a 130 kilómetros de la capital, ha complicado la presencia constante de su afición. Aun así, valoró el respaldo recibido.

“Sabemos que la afición hace un gran esfuerzo para acompañarnos y nos lo ha demostrado en todos los puntos del país, incluso de manera internacional cuando nos ha tocado ir a jugar siempre se hacen sentir. Son una afición espectacular, pero que indudablemente el cambio de estadio es complejísimo, la logística, no sólo para nosotros también para ellos. Imagínate para la afición, gente trabajadora, gente que se tiene que desplazar varias horas y una ruta que no deja de ser un riesgo, agradezco el esfuerzo que dan”, expresó, confiando en que ante Chivas el apoyo se hará notar.

KEVIN MIER VOLVERÁ A JUGAR CON CRUZ AZUL SUB-21

En cuanto a regresos inesperados, Nicolás Larcamón celebró el avance de Kevin Mier tras su fractura en la tibia derecha. Una situación que lo alejó de las canchas pero que en su lugar Andrés Gudiño ha tomado un rol de jerarquía.

Kevin Mier jugará con Cruz Azul Sub-21 Mexsport

“La recuperación de Kevin viene siendo muy positivo hasta el punto de que puede tener posibilidades de que este fin de semana vuela a competir en la sub-21, lo cual es una gran noticia. La otra noticia es que Andrés Gudiño está teniendo un nivel muy bueno y vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones para competir por el puesto”, apuntó.

Cruz Azul tiene la mesa puesta. Ahora debe confirmar que está listo para sentarse entre los grandes candidatos.