Carlos Alcaraz estalla con la jueza de silla y arremete contra las reglas de la ATP en Qatar

El mundo del tenis quedó sorprendido este jueves durante los cuartos de final del Abierto de Qatar. Aunque Carlos Alcaraz logró una remontada espectacular para vencer al ruso Karen Khachanov con parciales de 6-7, 6-4 y 6-3, lo que más llamó la atención no fue su raqueta, sino su temperamento. El actual número uno del mundo, usualmente calmado, el español perdió los estribos, explotó en pleno partido y arremetió contra la ATP de una forma que pocos esperaban ver en el joven murciano de 22 años.

Carlos Alcaraz estirándose por una pelota. REUTERS

El encuentro inició cuesta arriba para el español. La primera manga resultó sumamente pareja y se definió en un tie-break donde Karen Khachanov mostró su mejor versión en mucho tiempo, llevándose el set inicial. Sin embargo, el reciente campeón del Abierto de Australia y siete veces ganador de Grand Slam no bajó los brazos. La tensión subió de tono en el segundo set, justo cuando el cansancio y la presión empezaron a jugar un papel determinante en la cancha de Doha.

CARLOS ALCARAZ EXPLOTA EN PLENO PARTIDO Y ARREMETE CONTRA LA ATP

El momento de la ruptura emocional ocurrió en el noveno juego del segundo set. Tras salvar varias bolas de break, la jueza de silla lanzó un aviso por exceso de tiempo para sacar, lo que desató la furia del español. Fue ahí cuando Carlos Alcaraz explotó en pleno partido y arremetió contra la ATP de manera directa y sin filtros. El murciano se acercó a la silla y soltó una frase que ya le dio la vuelta al mundo: “Las reglas de la ATP son una mierda, siempre son una mierda”.

Carlos Alcaraz gritándole a la jueza de silla. REUTERS

Este reclamo dejó helados a los asistentes en el Abierto de Qatar, pues Alcaraz no suele protagonizar este tipo de incidentes. A pesar de la advertencia y del caliente enfrentamiento, el tenista español utilizó esa rabia para potenciar su juego, ya que, inmediatamente después quebró el servicio de Karen Khachanov para emparejar los cartones y forzar el tercer set, demostrando por qué es el hombre récord del tenis moderno.

EL CAMINO DE CARLOS ALCARAZ TRAS EXPLOTAR CONTRA LA ATP EN QATAR

Ya en el set definitivo, el físico de Karen Khachanov falló estrepitosamente, mientras que el español siguió pletórico. Alcaraz rompió el saque en el quinto juego y selló su boleto a las semifinales tras dos horas y 26 minutos de intensa batalla. Con este triunfo, el joven maravilla encadenó su décima victoria consecutiva, consolidando su estatus como el máximo favorito para levantar el trofeo en este torneo de categoría ATP 500.

Carlos Alcaraz con el puño derecho apretado. AFP

Ahora que Carlos Alcaraz mostró su molestia, el foco estará puesto en su comportamiento para el próximo duelo. En las semifinales se medirá ante otro ruso, Andrey Rublev, en busca de un lugar en la gran final de Doha. La duda queda en el aire: ¿recibirá el número uno una sanción económica posterior por sus palabras contra el organismo rector? Por lo pronto, el tenis pasó a segundo término tras su reacción en territorio qatarí.