Liga MX. Henry Martín no se va del América; André Jardine lo respalda 

Henry Martín es tentado por la Major League Soccer (MLS). Pero el delantero tiene claro su futuro inmediato en medio de malos resultados en Liga MX y de un aparente caos en el vestidor, el yucateco se quedará con el América.

Ante el supuesto interés del San Diego FC, la postura de Henry Martín y su entorno ha sido transparente, porque en el futbolista de 33 años hay ambición de mejorar su récord personal con la institución, en la que marcha dentro de los mejores cinco goleadores históricos.

A pesar de que su contrato con las Águilas del América termina en verano del 2027, será después del Mundial 2026 que Henry Martín tome una decisión sobre su papel en el equipo, que dependerá del peso en el nombre del refuerzo que llegue a la delantera.

De igual manera, en los planes a futuro de Henry Martín la idea de jugar en la MLS no está descartada. Vivir en Estados Unidos es parte del proyecto de vida del yucateco.

¿América tiene vestidor roto? André Jardine despeja el humo

Tras la derrota con el Guadalajara (1-0), se atizó la polémica de que el América sobrelleva el torneo Clausura 2026 con el vestidor roto y con Henry Martín inconforme. Sin embargo, el delantero de las Águilas cuenta con el apoyo del estratega André Jardine y el resto de sus colaboradores.

“Tengo una conexión con Henry muy grande, por motivos hasta obvios de conquistar cosas importantes aquí, pero trasciende más que la simple relación profesional que tenemos, es una admiración profunda por la persona y el líder que es. Lo he dicho más de una vez, es de los mejores capitanes que tuve, porque te representa en la forma de ser, conducir y expresarse, es muy sincero siempre, habla todo de frente y sigo sintiéndome representado de tener un capitán que maneja los mismos valores que yo”, señaló André Jardine en conferencia de prensa.

Otra postal que quedó marcada tras la derrota en Guadalajara fue la de Henry Martín hablando enérgico en un círculo con sus compañeros. Posteriormente en la zona mixta del Estadio Akron, el mismo goleador compartió declaraciones en las que dejó ver cuestionamientos sobre el planteamiento técnico de André Jardine.

“Él nos ayuda a tener el vestidor con los egos muy controlados, la clave de este periodo donde hemos perdido y ganado es tener líderes dentro del vestidor, sobre todo con los que no juegan tanto porque se convencen de la importancia de todos y saben aguardar sus momentos. Mientras yo esté aquí, Henry va a seguir siendo líder porque es un capitán”, añadió André Jardine.

El América abre la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 este viernes contra el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Juego vital para la moral del americanismo, hoy fuera de puestos de Liguilla (décimo lugar, con ocho puntos de 18 posibles).

"La base del tricampeonato ya no existe": André Jardine

André Jardine también reconoció que hubo una plática frontal con Henry Martín, para aclarar las últimas declaraciones del capitán. El estratega de las águilas del América reveló lo que se dijo en el encuentro que derivó del tropiezo en el Clásico Nacional.

“Fue público el encuentro que tuvimos, platicamos de todos los temas que queríamos. El futbol es de ciclos, muchas veces el buen funcionamiento o el buen rendimiento tiene que ver con ciclos de un equipo que madura y está listo para competir por ser campeón. Este grupo conmigo vivió un lapso importante con jugadores que ya no están, aquel grupo que fue la base del tricampeonato diría que ya no existe más. Vivimos el proceso más difícil de buscar un nuevo América que va a funcionar diferente”