Rodrigo De Paul desata debate: “Es más difícil ganar la MLS que la Champions”

Las palabras de Rodrigo De Paul encendieron la polémica global. El mediocampista argentino del Inter Miami CF , campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 , lanzó una frase que cruzó fronteras: para él, es más difícil ganar la MLS que levantar la Champions League. La declaración, dada a beIN SPORTS USA , no tardó en viralizarse y abrió una discusión que toca fibras sensibles en Europa y América.

El ex jugador del Atlético de Madrid rompió con la jerarquía tradicional del futbol internacional. Durante décadas, la UEFA Champions League ha sido considerada el punto más alto a nivel de clubes, el torneo que define generaciones, que consagra leyendas y que marca la élite competitiva del continente europeo. Su peso histórico, económico y mediático la han colocado como referencia indiscutida.

Incluso hay quienes han generado debate al asegurar que la Copa Libertadores , por intensidad y contexto, puede competir en nivel emocional con la Champions. Pero ahora la conversación cruzó otra barrera al incluir a la Major League Soccer , una liga que rara vez figuraba en este tipo de comparaciones dentro del futbol mundial. Hasta ahora.

Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo”, afirmó De Paul.

La frase no fue matizada, no hubo aclaraciones posteriores. Fue directa. Y ese tono elevó la temperatura del debate.

El argumento del argentino no gira en torno al prestigio, sino al formato competitivo. La MLS combina una temporada regular extensa, viajes largos, cambios constantes de superficie y clima, con una fase de playoffs a eliminación directa. Dominar durante meses no garantiza nada. Un error en la fase final puede borrar todo el trabajo previo. En ese punto, De Paul subraya la imprevisibilidad como factor determinante.

En contraste, la Champions ofrece, según su lectura, un margen mayor para corregir. La fase de grupos y las eliminatorias a doble partido permiten recomponerse tras un tropiezo. Hay favoritos claros, plantillas multimillonarias y un ecosistema más estable. En la MLS, en cambio, el tope salarial, el draft y los mecanismos de paridad buscan equilibrar fuerzas. Nadie tiene el camino despejado.

La polémica está servida. Para algunos, comparar ambos torneos es exagerado. Para otros, es una señal de cómo el futbol estadounidense ha elevado su nivel competitivo. Lo cierto es que De Paul puso sobre la mesa una discusión incómoda: ¿prestigio equivale a dificultad? Y esa pregunta, más allá de gustos o tradiciones, ya recorre el mundo.