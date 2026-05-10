¿Cuándo fue la última vez que Pumas llegó a semifinales y qué pasó?

Los Pumas de la UNAM volvieron a alcanzar las semifinales de la Liga MX luego de un intenso partido ante las Águilas del América en la ronda de cuartos de finales del Clausura 2026 y, para el cuadro universitario surge la oportunidad de poder terminar con la mala racha de 15 años sin ser campeón.

Pero antes de poder pensar en la corona, Pumas tendrá que enfrentarse a Pachuca en la próxima ronda, un partido en donde deberá realizar un nuevo planteamiento técnico luego de dos encuentros ante América donde, en dos ocasiones, dejó escapar una ventaja cómoda. Primero en el Estadio Banorte llegó a tener un 3-1 que se convirtió en un 3-3. En el cotejo de vuelta tuvieron un 3-0 antes de los primeros 30 minutos, para un global 6-3, pero el América empató a tres goles (6-6 en el global) y, solo la posición de la tabla ayudó al equipo felino.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas llegó a una Semifinal y qué sucedió?

Pumas había vivido años recientes complicados. Desde su último campeonato, el equipo universitario había sido eliminado en los cuartos de final en siete ocasiones y, solo ha avanzado a las semifinales en cinco ocasiones.

La última ocasión que Pumas arribó a semifinales fue en el Apertura 2023 bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed. En aquella ocasión enfrentaron a los Tigres de la UANL y perdieron el partido de ida en Ciudad Universitaria por un marcador de 1-0, mientras que en el Volcán empataron a un gol para un marcador global de 2-1.

Antes de eso, la ocasión previa que Pumas llegó a semifinales fue en el Apertura 2021 perdiendo 1-0 de local, pero ganando 1-0 de visita, para al final quedar eliminados por el Atlas.

En ambas ocasiones, Pumas llegaba en una posición más baja respecto a sus rivales en la tabla general, pero ahora tiene la ventaja de haber sido el líder.