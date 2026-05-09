Chivas Vs Tigres EN VIVO: Se define el primer boleto a Semifinales

Chivas recibirá a Tigres en los Cuartos de Final de vuelta en busca del primer boleto a Semifinales del Clausura 2026 de Liga MX; síguelo EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Chivas debe derrotar por 2 goles a Tigres para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX.
CHIVAS
(1) 00 (3)
TIGRES
POR COMENZAR...
-¡Alineaciones confirmadas!

XI de Chivas: Oscar Whalley, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda

​Titulares de Tigres: Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Jesús Garza, Rómulo, Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, ‘Chicha’ Sánchez, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

-Se busca al primer semifinalista

Esta eliminatoria dejará al primer calificado a la antesala de la Final correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX

-'Gato' Ortiz será el árbitro central

Marco Antonio impartirá justicia en el Estadio Akron esta noche del 9 de mayo

-Bajas de Tigres

Guido Pizarro no contará con 3 elementos para este compromiso

-Chivas y Tigres van por el primer boleto a Semifinales

Tigres venció 3-1 al Rebaño en la ida, obligando al Rebaño a ganar por 2 goles para no ser eliminado del torneo

