Liga MX: “Ganar siempre es casi imposible", Milito tras la derrota ante Cruz Azul

Las Chivas del Guadalajara perdieron el invicto la noche del sábado ante Cruz Azul al caer 2-1 en Puebla durante la séptima jornada del Clausura 2026, una noticia que trascendió por tratarse del líder de la tabla general, pero para el director técnico del cuadro tapatío, Gabriel Milito, la situación no cambia nada dentro de la escuadra.

En conferencia de prensa, el estratega argentino analizó la complejidad de mantener una inercia ganadora perfecta. “Está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el fútbol moderno. Es muy complicado para todos los equipos del mundo, nosotros no somos la excepción a esa regla", afirmó el estratega en Puebla tras la primera derrota de Chivas en el torneo.

El cuadro de Guadalajara marchaba perfecto con seis victorias y 18 puntos, incluyendo un triunfo ante las Águilas del América en el clásico joven.

La falta de contundencia: Un fantasma del pasado en Chivas

Milito no pudo evitar comparar lo sucedido en Puebla con la eliminación sufrida ante la "Máquina" en la liguilla pasada en los cuartos de final donde Javier “Chicharito” Hernández desaprovechó un penal en la parte final del encuentro.

Para el técnico, el dominio futbolístico no fue suficiente para detener la ofensiva de Cruz Azul que respondió rápidamente al gol de las Chivas.

“Las situaciones se crearon, fueron claras. Fue algo muy similar a lo que nos pasó en la eliminatoria de la liguilla, donde habíamos sido superiores en toda la eliminatoria y esa contundencia que hay que tener con el rival, no la tuvimos, ellos sí y eso te cuesta partidos, pero esto forma parte del fútbol”.

El timonel destacó que la diferencia radicó en la eficacia y el manejo de los detalles. “Ellos fueron contundentes, nosotros no, faltó un pelo de contundencia. El comportamiento del equipo fue muy bueno, el resultado no. Cruz Azul es un equipo que va para adelante, asume riesgos. Hemos hecho un buen juego. Faltó defender las pelotas detenidas y ser contundentes. Ellos sí tuvieron contundencia”, reconoció luego de que en la parte final del segundo tiempo el equipo dejó ir diversas opciones de gol.

Pese al dolor del descalabro, Milito subrayó que Chivas mantuvo la identidad que los tiene como líderes del torneo.

“El equipo tuvo un comportamiento en la misma línea que lo viene haciendo. Hemos hecho un gran partido, con la misma valentía de siempre, con criterio, superando al rival. Nos deja la enseñanza de al final cuidar los detalles”.

El técnico lamentó que el esfuerzo no se viera recompensado. “El esfuerzo estuvo, yo siento mucha pena por ellos porque cuando hacen semejante esfuerzo y juegan superando al rival y de repente te toca perder con dos pelotas detenidas. Forma parte del juego, es un aspecto que sin duda le prestamos atención, pero tenemos que mejorar”.