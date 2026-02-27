Liga MX Femenil anuncia fecha del Chivas-América, clásico afectado por operativo contra 'el Mencho' 

El Clásico Nacional Femenil entre las Chivas y el América ya tiene fecha, luego de ser pospuesto el domingo pasado, en consecuencia a los actos violentos de grupos delictivos que reaccionaron, en diversas ciudades del país, al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Jalisco.

Tras días de incertidumbre por éste y demás juegos pospuestos en Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX, se informó que la visita de las Águilas del América a las Chivas del Guadalajara será el 10 de marzo, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron.

A este clásico, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el América llega con 21 puntos, uno menos que el Guadalajara. Incluso la rivalidad ya estaba caliente tras las polémicas declaraciones de la americanista Jana Gutiérrez, al criticar el césped del próximamente estadio mundialista Akron.

De igual manera, con la designación de nueva fecha, el América tenía una ligera esperanza de disputar primero la Jornada 11, para pagar la suspensión de la atacante Scarlett Camberos y de esa manera tenerla disponible para el Clásico Nacional contra la femenil del Rebaño Sagrado.

La mexico-estadounidense fue expulsada el pasado 15 de febrero, en el empate 1-1 ante Rayadas, por reclamar al arbitraje una serie de faltas no sancionadas a favor de las azulcremas. La silbante Monserrat Pérez sacó la tarjeta amarilla a ScarlettzCamberos al 90', por una falta sobre una rival. Pero su paciencia fue poca a los reclamos de la americanista que en el mismo minuto le sacó la segunda amonestación y con ella el cartón rojo.

De igual manera, la Liga MX Femenil indicó que el duelo de la Jornada 11 del América ante Bravas de Juárez también será reprogramado para el 20 de abril, a las 129:00 horas.

“La Liga MX Femenil agradece a los tres clubes (América, Chivas y Juárez) por la disposición para realizar estos cambios en el calendario”, destacó el ente rector del futbol femenino en México.