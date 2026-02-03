Liga MX: Días, horarios y canales para la Jornada 5 (Clausura 2026)

El Clausura 2026 de la Liga MX vivirá su Jornada 5 entre el viernes 6 y sábado 7 de febrero, partidos que se podrán sintonizar a través de TV Abierta, TV de paga y canales por streaming, conooce todos los detalles sobre estos compromisos.

Con Chivas como líder y paso perfecto, el Rebaño de Gabriel Milito buscará mantenerse en el camino de la victoria ante Mazatlán -que no ha sumado- para asegurar el primer sitio de la tabla general un fin de semana más.

Estos son todos los partidos que habrá en la Jornada 5 del Clausura 2026:

Necaxa Vs Atlético San Luis

En el partido inaugural de la Jornada 5, Necaxa recibirá a una escuadra potosina que desea meterse a los puestos de Liguilla, por lo que deberá de imponerse para soñar con terminar el fin de semana en los puestos de honor.

Día: viernes 6 de febrero.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Victoria / 23,851 expectadores.

Canales de TV: sin transmisión confirmada.

Alternativas por streaming: Vix Premium y Claro Sports.

En su último antecedente en Liga MX, Necaxa derrotó 3-4 al Atlético San Luis. Mexsport

Tigres Vs Santos

Tras su participación en Concachampions, Tigres recibirá a Santos en el Volcán, uno de los peores equipos en lo que va del campeonato al sumar 1 punto de 12 posibles. Además, la participación de Carlos Acevedo está en duda, quien en el último partido de los Guerreros salió de cambio.

Día: viernes 6 de febrero.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Volcán Universitario / 41,886 espectadores.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Fox One.

Tigres se impuso 1-0 a Santos la última ocasión en la que se enfrentaron. Mexsport

Xolos Vs Puebla

Uno de los cuatro invictos del Clausura 2026, Xolos, recibirá a La Franja del Puebla que llega a este compromiso luego de haber empatado 0-0 frente a Toluca, ganando en confianza y buscanso dar una sorpresa en esta Jornada 5.

Día: viernes 6 de febrero.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Caliente / 29,533 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Puebla derrotó 4-3 a Xolos la última ocasión en la que se midieron en Liga MX. Mexsport

Mazatlán Vs Chivas

El líder del Clausura 2026 se parará por última vez en la cancha de El Encato en esta esta etapa de Mazatlán en Liga MX, compromiso donde los Cañoneros deberán redoblar esfuerzos para sumar sus primeros puntos en el presnete torneo.

Día: viernes 6 de febrero.

Horario: 21:06 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: El Encanto / 20,195 aficionados.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Fox One.

Chivas se impuso 2-0 la última vez que se enfrentaron ante Mazatlán. Mexsport

Querétaro Vs León

En busca de 3 puntos que les permita acercarse a los puestos que dan acceso a la Liguilla, Querétaro recibirá a León en uno de los partidos más discretos del fin de semana; Gallos buscará sumar su primer triunfo en el Clausura 2026.

Día: sábado 7 de febrero.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: La Corregidora / 34,107 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

León goleó 3-0 a Querétaro la última vez que se enfrentaron en Liga MX.. Mexsport

Toluca Vs Cruz Azul

La cancha del Infierno arderá en cuanto Toluca y Cruz Azul se midan en el Nemesio Diez, compromiso para el que La Máquina llegará diezmado debido a la baja de Jorge Sánchez, quien será nuevo futbolista del PAOK de Grecia.

Día: sábado 7 de febrero.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Nemesio Diez / 27,273 espectadores.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Fox One.

Con gol de Luka Romero, Cruz Azul derrotó 1-0 a Toluca en su más reciente antecedente. Mexsport

Atlas Vs Pumas

El partido que enfrentará a dos de los equipos en mejor momento de este Clausura 2026, Atlas (3°) recibirá a Pumas (4°) con el objetivo de hacer pesar su localía y mantenerse entre los primeros peldaños de la tabla general.

Día: sábado 7 de febrero.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Jalisco / 55,020 espectadores.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

Pumas derrotó 1-0 al Atlas en el Apertura 2025, con gol de Aaron Ramsey sobre el final. Mexsport

Pachuca Vs FC Juárez

Los Tuzos de Esteban Solari se medirán ante FC Juárez en un duelo donde ambos llegan con la firme intención de aprovechar los titubeos rivales y adueñarse de una victoria que les pudiera representar el terminar el fin de semana entre los 8 mejores del campeonato.

Día: sábado 7 de febrero.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Hidalgo / 25,922 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

FC Juárez eliminó a Pachuca en el Apertura 2025 durante la fase de Play-in. Mexsport

América Vs Monterrey

Finalmente, el cerrojazo de la Jornada 5 lo darán Águilas y Rayados en la capital del país, compromiso en el que la escuadra azulcrema podría ver por primera vez a Raphael Veiga con sus colores.

Día: sábado 7 de febrero.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Ciudad de los Deportes / 30,247 espectadores.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

La última ve que se enfrentaron en Liga MX, América fue eliminado por Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Mexsport

BFG