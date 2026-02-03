Reemplazar a Álvaro Fidalgo no es prioridad; América va por estos perfiles

En lo sentimental, Álvaro Fidalgo no tiene reemplazo. Y en lo deportivo, al menos este torneo Clausura 2026, tampoco lo tendrá. El América descarta suplir el lugar que el español deja en la contención como mediocampista central, su apuesta es por delanteros.

Pese a recuperar a Henry Martín y contar con el canterano Patricio Salas, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine quiere reforzar la ofensiva con un centro delantero y un volante mixto.

Esta necesidad se debe a las salidas adicionales del uruguayo Rodrigo Aguirre (cerca de concretar su traspaso a Tigres) y del francés Allan Saint-Maximin (rescisión de contrato por decisión del galo), al tiempo que América encara la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Al momento, estos movimientos en la plantilla de las Águilas golpean las posiciones en los extremos, en izquierda al uruguayo Brian Rodríguez y por derecha a Alejandro Zendejas. Ambos sin competencia interna y siendo Víctor Dávila la única opción de variante por derecha para los planteamientos 4-4-3 ó 4-2-3-1.

De igual manera, el América tiene en vilo a los delanteros Víctor Dávila (Colo-Colo lo negoció, pero se aleja la posibilidad) y Raúl Zúñiga.

¿Quiénes serían candidatos para el América?

Para la delantera, la Águilas del América volverían a la carga por Emiliano Gómez. El uruguayo juega con el Puebla desde el Apertura 2024 y ha estado en el radar americanista desde el torneo pasado. Su costo ronda los 2 millones de dólares.

Sin embargo, en este Clausura 2026 no ha logrado sacudir las redes de los contrarios tras cuatro juegos disputados.

Diversos medios han manejado la posibilidad de Nicolás Ibáñez. El atacante de los Tigres podría ser parte de las negociaciones que han sostenido el América con el conjunto de la UANL para vender al Búfalo Aguirre.

Ibáñez quedó descartado del debut de los Tigres en la Concacaf Champions Cup de este martes ante el Forge FC, en Canadá. No viajó. Se quedó en la Sultana del Norte supuestamente por molestias físicas.

En este mercado de transferencias, Nico Ibáñez ha sonado para diversos clubes y con las pocas posibilidades de renovar (finaliza contrato en diciembre próximo), los Tigres están abiertos a negociarlo.