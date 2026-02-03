Esquí de fondo en Milano-Cortina 2026: Calendario de Regina Martínez y Allan Corona

El esquí de fondo mexicano vive un momento de validación internacional sin precedentes en Italia. Los atletas Regina Martínez y Allan Corona inscribirán sus nombres en la historia olímpica del país al participar en una de las disciplinas más extenuantes del programa invernal.

A diferencia del esquí alpino, donde la gravedad es el principal aliado, el fondo es una prueba de resistencia pura que requiere que el deportista avance por sus propios medios a través de terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y llanos gélidos, utilizando una combinación de fuerza en el tren superior y una técnica de zancada que recuerda a los maratonistas de élite.

La historia de Regina Martínez es particularmente inspiradora. Médica de urgencias de profesión, Regina descubrió su pasión por la nieve mientras realizaba sus estudios en Minnesota, Estados Unidos.

Lo que comenzó como un método para paliar el estrés de las guardias hospitalarias se transformó en una carrera competitiva que la llevó a ser la primera mexicana en participar en Campeonatos Mundiales de la FIS.

En Milano-Cortina 2026, competirá en la prueba de 10 kilómetros estilo libre, donde la técnica de paso de patinador —la más rápida y exigente físicamente— será su herramienta para enfrentarse a las potencias nórdicas en el espectacular valle de Val di Fiemme. Su meta es clara: demostrar que el talento mexicano puede florecer incluso en condiciones climáticas de menos cinco grados bajo cero.

Allan Corona representa la perseverancia de quien deja todo por un sueño. Originario de Tijuana, Allan trasladó su base de entrenamiento a Noruega para perfeccionar su técnica y acumular los puntos necesarios para la clasificación olímpica.

Su debut en la justa italiana está programado para el viernes 13 de febrero, también en la distancia de los 10 kilómetros. Al ser una prueba con salida por intervalos (cada 30 segundos sale un competidor), el desafío de Allan será mantener un ritmo constante contra el reloj, gestionando el ácido láctico en sus piernas durante las subidas técnicas de la pista de Tesero.

Su participación es el resultado de años de sacrificio personal y el apoyo de la Conade y el Comité Olímpico Mexicano.

Para seguir a los fondistas mexicanos, los aficionados deben preparar las alarmas:

Regina Martínez: Jueves 12 de febrero a las 06:00 horas (CDMX).

Allan Corona: Viernes 13 de febrero a las 04:45 horas (CDMX).

Sede: Val di Fiemme (Tesero, Italia).

Transmisión: Claro Sports / YouTube.