Liga MX: Los invictos en el Clausura 2026

Luego de los primeros 36 partidos en el Clausura 2026 de la Liga MX, solamente 4 equipos se mantienen invictos, donde Chivas destaca por mantener su paso perfecto y ser líder general de manera solitaria.

En estas primeras 4 Jornadas de la Liga MX, se han anotado un total de 84 goles, de los cuales, Toluca solamente recibió uno, proclamándose como la mejor defensiva en este inicio, aspecto que les ha brindado la posibilidad de mantenerse sin derrota en el Clausura 2026.

Estos son los 4 equipos que no conocen la derrota en el inicio del Clausura 2026, torneo que tendrá únicamente ocho calificados a Liguilla de manera directa, sin Play-in ni Repechaje:

Chivas / paso perfecto

Con la encomienda de volver al protagonismo que su historia exige, el Rebaño de Gabriel Milito se mantiene como el mejor equipo del Clausura 2026, ganando cada uno de sus compromisos y siendo líder luego de sus primeros compromisos.

Estos son los rivales y resultados del conjunto Rojiblanco en este inicio del Clausura 2026:

Jornada 1 / Chivas 2-0 Pachuca.

Jornada 2 / FC Juárez 0-1 Chivas.

Jornada 3 / Chivas 2-1 Querétaro.

Jornada 4 /Atlético San Luis 2-3 Chivas.

Siguiente partido / Mazatlán Vs Chivas - Jornada 5, viernes 6 de febrero.

La primera gran prueba de Chivas será en la Jornada 6 del Clausura 2026, cuando reciban al América. Mexsport

Pumas / vivió en el 'Volcán'

Ocupando el cuarto lugar de la tabla general, los tan criticados Pumas de Efraín Juárez se mantienen como una de las agradables sorpresas en este inicio del Clausura 2026, certamen en el que inevitablemente cumplirán 15 años sin levantar un título de Liga MX.

Con 2 victorias y 2 empates, este es el desempeño de los universitarios en el inicio del Clausura 2026:

Jornada 1 / Pumas 1-1 Querétaro.

Jornada 2 / Tigres 0-1 Pumas.

Jornada 3 / Pumas 1-1 León.

Jornada 4 / Pumas 4-0 Santos.

Siguiente partido / Atlas Vs Pumas - Jornada 5, sábado 7 de febrero.

Pumas enfrentará al Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026. Mexsport

Toluca / rotando y sin Alexis Vega

El actual bicampeón del futbol mexicano no ha brindado el futbol espectacular que presentó en los torneos pasados, sin embargo, los dirigidos por Antonio Turco Mohamed se mantienen en las primeras posiciones del torneo al consagrarse como la mejor defensiva del certamen.

Pese a dejar ir puntos de relevancia, con 2 victorias y 2 empates, estos son los resultados del conjunto 12 veces campeón de Liga MX:

Jornada 1 / Monterrey 0-1 Toluca.

Jornada 2 / Toluca 3-1 Santos.

Jornada 3 / Tigres 0-0 Toluca.

Jornada 4 / Puebla 0-0 Toluca.

Siguiente partido / Toluca Vs Cruz Azul - Jornada 5, sábado 7 de febrero.

Toluca busca alcanzar el tricampeonato en torneos cortos de Liga MX, algo -de momento- exclusivamente logrado por América. Mexsport

Xolos / ante 2 de los favoritos

Ante la ausencia de Gilberto Mora por lesión, Sebastián Loco Abreu ha priorizado el orden en su equipo, mismo que hasta el momento los mantiene en el último sitio que dará acceso a la Liguilla del Clausura 2026, el octavo.

Habiendo enfrentado al América y a Rayados -favoritos al título- estos son los marcadores obtenidos por el conjunto fronterizo en el inicio del semestre:

Jornada 1 / Xolos 0-0 América.

Jornada 2 / Querétaro 1-2 Xolos.

Jornada 3 / Xolos 1-1 Atlético San Luis.

Jornada 4 / Monterrey 2-2 Xolos.

Siguiente partido / Xolos Vs Puebla - Jornada 5, viernes 6 de febrero.

En cuanto a los equipos invictos, Xolos es la gran revelación en este inicio del Clausura 2026. Mexsport

