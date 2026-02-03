Lamine Yamal marca en Copa del Rey y supera a Diego Armando Maradona

Lamine Yamal continúa escribiendo su nombre en la historia del Barcelona. Apenas el fin de semana pasado, el juvenil blaugrana había empatado a Diego Armando Maradona en goles con el conjunto culé, ambos con 38 anotaciones, pero este martes dio un paso más al superar al astro argentino.

Yamal marcó ante el Albacete en los Cuartos de Final de la Copa del Rey, gol con el que contribuyó al triunfo 2-1 y que lo llevó a 39 goles con la camiseta del Barça, cifra que lo coloca por encima de Maradona, quien logró sus 38 tantos entre 1982 y 1984.

El canterano blaugrana puede presumir la hazaña con apenas 18 años de edad, ya que Maradona alcanzó esa marca a los 23, además de que el argentino no surgió de La Masía, sino que tuvo que consolidarse en Argentina antes de dar el salto al futbol europeo.

Eso sí, la comparación también deja ver diferencias en el ritmo goleador: a Lamine Yamal le tomó 135 partidos llegar a los 39 goles, mientras que Maradona necesitó solo 58 encuentros para marcar 38 tantos.

Con un futuro prometedor por delante, Yamal tendrá múltiples oportunidades para aumentar su cuota goleadora, ya que el Barcelona es líder de LaLiga tras 22 jornadas, está clasificado a los Octavos de Final de la Champions League y avanzó a las Semifinales de la Copa del Rey.

Además, con su reciente anotación, Yamal igualó a Romario, por lo que ahora irá en busca de superar a otra leyenda del futbol mundial.