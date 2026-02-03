Se acabó el torneo para Alan Mozo: lesión de tibia y peroné lo marginó del Clausura 2026

El defensa mexicano Alan Mozo, quien había llegado a los Tuzos del Pachuca para el Clausura 2026, sufrió una grave lesión en la tibia y peroné que lo dejará fuera de actividad por lo que resta del torneo, confirmó el club después de los estudios médicos realizados tras el partido de la Jornada 4 de la Liga MX ante Gallos Blancos de Querétaro.

La jugada se dio cerca del minuto 38 del encuentro celebrado en el Estadio La Corregidora, cuando Mozo disputó un balón por la banda derecha con el jugador Jean Unjanque y, tras una barrida, su pie quedó atorado en el césped, provocando una torsión que le causó la fractura. El lateral, de 28 años, mostró dolor inmediato y tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por el cuerpo médico.

De acuerdo con los primeros diagnósticos, la fractura de tibia y peroné es lo suficientemente seria como para descartar cualquier posibilidad de retorno de Mozo esta campaña, ya que requerirá cirugía y un proceso de rehabilitación que podría extenderse por varios meses. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial con plazos precisos, el periodo estimado de recuperación supera con creces la duración restante del Clausura 2026. Un golpe para el equipo y para el propio jugador

Mozo había llegado a Pachuca a principios de enero en calidad de préstamo desde las Chivas de Guadalajara, club con el que no entraba en planes para esta temporada, buscando un nuevo comienzo y mayor regularidad en el once titular.

Con los Tuzos, el defensa había iniciado como titular en algunos encuentros y estaba encontrando continuidad en el esquema de Esteban Solari. Sin embargo, solo llegó a disputar tres partidos del torneo antes de que la lesión truncara su participación.

Para el cuerpo técnico hidalguense, la ausencia de Mozo representa un problema significativo en la defensa, justo en un momento en que el equipo presenta resultados irregulares y lucha por mejorar su posición en la clasificación general. Las opciones que baraja Solari para cubrir la banda derecha incluyen a Carlos Sánchez y Jorge Berlanga, quienes podrían alternar en esa zona mientras se define la estrategia para el resto del Clausura. Repercusiones en la Liga MX y en la carrera de Mozo

La baja de Mozo no solo afecta a Pachuca, sino que también pone en pausa la carrera de uno de los defensores mexicanos más conocidos en la Liga MX. Formado en Pumas UNAM, Mozo pasó por varios años en las Chivas de Guadalajara antes de este traslado a los Tuzos, acumulando experiencia en más de 100 partidos de liga y siendo considerado una alternativa tanto en defensa como en el apoyo al ataque por la banda derecha.

La lesión ha generado repercusión en redes sociales y entre aficionados, quienes lamentan que un fichaje tan esperado para fortalecer la defensa tuza termine tan pronto. Por ahora, el club Pachuca ha optado por mantener discreción sobre detalles del proceso quirúrgico y los próximos pasos en la rehabilitación de Mozo, priorizando que el jugador reciba atención médica especializada en las próximas semanas. Lo que sigue para Pachuca y Mozo

Pachuca deberá reconfigurar su plantilla y sistema de juego sin uno de sus hombres de banda derecha, en medio de un Clausura 2026 que aún promete intensidad y competencia en la Liga MX. Mientras tanto, la recuperación de Mozo será foco principal para el defensor, que busca volver a las canchas en plenitud tras una temporada que se ha convertido en un desafío inesperado