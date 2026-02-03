Cruz Azul recibirá el triple por Jorge Sánchez que América por Fidalgo

Las horas de Jorge Sánchez en Cruz Azul están contadas. El lateral derecho mexicno estaría a horas de ser anunciado como nuevo refuerzo del PAOK de Grecia, conjunto al que llegaría este mismo mercado de invierno por el triple de lo que América recibió por su figura, Álvaro Fidalgo.

Durante las últimas horas, se hizo oficial la llegada de Álvaro Fidalgo al Betis de España, sin embargo, al no haber renovado con la escuadra azulcrema, el mediocampista español dejó muy poco dinero en las arcas del conjunto azulcrema, cantidad que apenas llegó a 1.5 millones de dólares por el total de su carta.

En los últimos instantes, el nombre de Jorge Sánchez volvió a los reflectores, ya que el lateral derecho de la Selección Mexicana estaría abandonando Cruz Azul esta misma semana para llegar al PAOK de Grecia, conjunto que se mantiene en la contienda por ser campeón de su Liga, Copa y -a pesar de ser más complicado- en playoffs de la Europa League, donde se medirá al Celta de Vigo.

Las negociaciones estarían prácticamente definidad entre el club europeo y La Máquina de Cruz Azul, pactando el fichaje de Jorge Sánchez al PAOK por 4.5 millones de dólares, el triple de lo que las Águilas ingresaron por la venta del mediocampista español.

Además, el conjunto cementerno se quedaría con el 20% de la carta del mexicano para una futura venta, por lo que -haciendo una hipótesis- si PAOK vende a Jorge Sánchez por 3 millones de dólares, La Máquina recibiría 600,000 dólares aparte de lo ya ingresado en esta ventana de fichajes.

Jorge Sánchez compartirá Liga con Orbelín Pineda, quien milita en el AEK de Atenas. Mexsport

Será en los siguientes días cuando se conozca el futuro de Jorge Sánchez quien, luego de vestir la playera de Ajax y Porto, estaría viviendo su segunda etapa en el futbol europeo de cara al Mundial 2026, donde pelea por la titularidad -principalmente- con Julián Araujo e Israel Reyes.

BFG