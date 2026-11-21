A falta de 3 partidos de que termine la Fase Regular, se confirmaron los 8 equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026, quienes contenderán por el título de la Liga MX a partir de este miércoles 25 de noviembre.

Eliminados del Apertura 2026: Xolos, Santos, Pumas, Puebla, Atlético San Luis, Querétaro, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez.

Estos son todos los clasificados a la Liguilla del Apertura 2026, misma que se definiría el domingo 13 de diciembre, a menos de que Toluca obtenga su boleto a la contienda por el campeonato. De ser así, la Final de Vuelta se disputará el 27 de diciembre.

Un total de 12 equipos llegaron a la Jornada 17 con posibilidades de estar presentes en la Liguilla del Apertura 2026. Mexsport

Cruz Azul

Con la oportunidad de mantenerse como líder del torneo una vez que finalice la Fase Regular del Apertura 2026, La Máquina de Joel Huiqui selló su sitio a la Liguilla en donde intentará llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

En el peor de los escenarios, los cementeros arrancarán su paso en los Cuartos de Final en el tercer sitio de la tabla de posiciones, por lo que -al menos- durante la primer eliminatoria de la siguiente Fiesta Grande tendrán la ventaja de la posición en la tabla.

Cruz Azul buscará ser bicampeón y unirse a la selecta lista de equipos de Liga MX que sumaron 2 títulos consecutivos. Mexsport

América

Las Águilas de Guillermo Almada cuentan con la posibilidad de amarrar el subliderato en cuanto se enfrenten a Tigres en la Sultana del Norte. En caso de empatar o perder, el tercer sitio de la tabla de posiciones pasaría a ser una posibilidad para los de Coapa.

De cara a los Cuartos de Final, el conjunto azulcrema cerrará en la cancha del Estadio Banorte, por lo que de igualar en el marcador global -ante el que resulte su rival- significará su sitio en las Semifinales del Apertura 2026.

Brian Rodríguez intentará aparecer con América en la Liguilla; deuda pendiente del uruguayo con las Águilas. AFP

Chivas

Con equipo completo de cara a una nueva oportunidad de levantar un título de la Liga MX, el Rebaño de Gabriel Milito ya está clasificado de manera matemática a la Liguilla, sin embargo, el primer sitio se mantiene como opción antes de que disputen su compromiso de la Jornada 17 ante Cruz Azul.

El conjunto Rojiblanco tiene claro el objetivo, romper la igualdad en campeonatos con Toluca (12), por lo que sumar ‘La 13’ antes que los Diablos será fundamental en el proyecto y en la historia del club tapatío.

Chivas se juega el liderato del Apertura 2026 ante Cruz Azul en la Jornada 17. Mexsport

Atlas

Siendo el caballo negro del Apertura 2026, los Rojinegros intentarán superar a su rival en los Cuartos de Final, donde contarán con la ventaja de la posición en la tabla, con la ilusión de bordar la cuarta estrella en su escudo y romper el empate con Atlante y Necaxa.

El primer partido de la eliminatoria de los Cuartos de Final la disputarán en patio ajeno, mientras que el sábado 28 ó domingo 29 definirán la serie y su destino dentro del certamen.

Atlas contará con la ventaja de la tabla general en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Mexsport

Toluca

En cada una de las 17 Jornadas, Toluca fue parte de los sitios de Liguilla y, pese a que el conjunto de Antonio Mohamed no muestra los blasones -aparentemente- para consagrarse como uno de los favoritos para levantar el título, no sería una sorpresa verlos superar las instancias poco a poco.

Durante los Cuartos de Final, no contarán con la posibilidad de aprovechar su sitio en la tabla, por lo que tendrán que ganar su eliminatoria para mantenerse vivos en la contienda por sumar su título número 13 en la historia del futbol mexicano.

Toluca será visitante en los Cuartos de Final de vuelta en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Monterrey

Con portento de goles de Luca Orellano ante Pumas en la Jornada 17 celebrada en el Estadio Olímpico Universitario, Rayados de Monterrey obtuvo su sitio en los Cuartos de Final del Apertura 2026, donde cerrará la eliminatoria en calidad de visitante.

Los regiomontanos cuentan con la maldición del sexto lugar misma que indica que ningún equipo que clasificó a la Liguilla en dicho sitio pudo alzar el trofeo de la Liga MX.

Hugo Cuypers fue convocado por Bélgica en su primer torneo con Rayados de Monterrey. Mexsport

León

La Fiera consiguió su boleto de manera agónica y jugará en los Cuartos de Final ante uno de los mejor clasificados, por lo que tendrán que aprovechar su localía en la ida, tomar ventaja y sostenerla ante quien resulte su rival entre Cruz Azul, América o Chivas.

En caso de sumar su noveno título en la historia del futbol mexicano, los Panzas Verdes romperán el empate en 8 cetros con Tigres y convertirse -en solitario- en el quinto más ganador del país, por detrás de América, Chivas, Toluca y Cruz Azul.

León consiguió un gol en el minuto 90 y calificó a la Liguilla del Apertura 2026. Mexsport

Pachuca

Con Salomón Rondón en el mejor momento luego de sumar 17 goles en 17 partidos, los Tuzos de Benjamín Mora entran en el mejor momento de su semestre en busca de imponer condiciones en la fase de los Cuartos de Final, donde tendrán que ganar sí o sí.

Cruz Azul, América o Chivas lucen como sus posibles rivales en la primera etapa, misma que arrancará en la cancha del Estadio Hidalgo y la cerrarán como visitantes.

Salomón Rondón anotó 17 goles en 17 partidos dentro de la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

BFG