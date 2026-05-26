Leyenda de USA 'explota' tras llamado de Alex Zendejas al Mundial 

Tras años de esfuerzo y destacadas actuaciones en el Club América, Alejandro Zendejas recibió el llamado a la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026.

El mexicoamericano, quien ha brillado en la Liga MX, finalmente verá recompensado su trabajo con una convocatoria al torneo que su país organizará como anfitrión.

Alejandro Zendejas es la gran sorpresa de Estados Unidos para el Mundial 2026. X: @USMNT

En las Águilas ha mostrado consistencia y calidad en el ataque, ganándose un lugar en el equipo que estará en la Copa del Mundo.

Kasey Keller lanza dura crítica por la convocatoria de Zendejas

El ex portero y analista Kasey Keller no ocultó su sorpresa y desaprobación ante la inclusión de Alejandro Zendejas en la lista de Estados Unidos para el Mundial.

Durante su participación en ESPN, Keller cuestionó abiertamente cómo el jugador había “colado” en la convocatoria final.

Alejandro Zendejas no ha sido convocado a un equipo desde septiembre, ¿verdad? ¿Cómo se cuela él?”, expresó con evidente desconcierto.

El legendario guardameta estadounidense argumentó que había otros jugadores que, en su opinión, merecían más la oportunidad por su trayectoria reciente con la selección.

Algunos jugadores como Sebastián Berhalter han demostrado que pueden entrar en ciertos partidos y aportar. Cristian Roldán también en defensa ”, añadió.

Finalmente, Keller comparó la situación con otros casos donde los jugadores habían demostrado aportar algo diferente al equipo, dejando entrever que no veía ese valor agregado en Zendejas para esta etapa.

Christian Pulisic y Alejandro Zendejas serían parte de Estados Unidos para el Mundial 2026. Mexsport

Zendejas ha sufrido mucho a nivel de selecciones

Alejandro Zendejas ha enfrentado un camino complicado en las selecciones nacionales. Tras representar a México en categorías inferiores, optó por Estados Unidos, pero su participación ha sido irregular, con periodos largos sin convocatorias.

A pesar de su gran momento en el América, parecía que el Mundial se le escapaba. No fue llamado para los últimos amistosos y acumulaba meses fuera del radar del técnico, lo que generó incertidumbre sobre su futuro internacional.

Sin embargo, de último momento se coló en la lista definitiva. Su calidad, garra y actuaciones determinantes en la Liga MX terminaron inclinando la balanza a su favor, permitiéndole cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección de las Barras y las Estrellas.