Daniil Medvedev cae en Roland Garros 2026 y su esposa lo regaña en plena cancha: "¡Compórtate!"

Daniil Medvedev llegó a Roland Garros como el número 8 del mundo. Se fue como el protagonista del video más visto del día en el tenis mundial.

El ruso cayó eliminado en la primera ronda ante el australiano Adam Walton, 97 del ranking y beneficiario de una wild card de la organización, en cinco sets por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4 en tres horas y 22 minutos de batalla. Pero antes de que terminara el primer parcial, el partido ya tenía un protagonista inesperado: Daria Medvedeva, su esposa.

El video viral: El fuerte intercambio entre Medvedev y su esposa Daria

Medvedev arrancó errático, fastidiado por el calor parisino y visiblemente incómodo sobre el polvo de ladrillo. Mientras Walton se llevaba el primer set por 6-2, el ruso descargaba gestos y quejas desde el fondo de la cancha. Fue entonces cuando Daria tomó la palabra desde el palco.

¡Todos tenemos calor! ¡Todos estamos sufriendo! ¡Compórtate!”, le gritó su esposa desde la tribuna. Medvedev, con los brazos en alto y sin filtro, le devolvió el golpe: “Cuando me adapte a la cancha, empezaré a jugar bien.”

El intercambio se hizo viral en redes sociales y se sumó al largo historial de episodios polémicos del moscovita dentro del circuito. En el circuito del tenis, nadie da un espectáculo fuera del rectángulo como Medvedev.

El polvo de ladrillo: La eterna pesadilla de Medvedev en Roland Garros

La reacción de Daria pareció despertar por un momento al campeón del US Open 2021: arrasó 6-1 en el segundo parcial para igualar el encuentro. Pero la ilusión duró poco. Aunque Medvedev llegó a estar 4-2 arriba en el quinto set, Walton revirtió la historia y selló el 6-4 final.

Con esta derrota, las estadísticas del ruso en la capital francesa encienden las alarmas de consistencia:

Eliminaciones en primera ronda: Esta es la sexta vez en su carrera que cae en el debut de Roland Garros.

Racha negativa: Registra su segunda eliminación consecutiva en la ronda de apertura de este Grand Slam.

Mejor resultado histórico: Cuartos de final en la edición de 2021.

Daniil Medvedev fue superado en cinco sets. Reuters

"Jannik Sinner le pega igual": La autocrítica del ruso

Medvedev intentó explicar lo inexplicable con una honestidad desconcertante: “Mi tenis depende de un par de cosas que no puedo controlar. Si la pelota no corre, yo no tengo la potencia para hacerla correr.” Y fue más lejos al compararse con Sinner: “A Jannik no le importa. Él pega igual a máxima potencia. Yo golpeo fuerte y si la pelota no corre, no corre.”

El ruso incluso dejó la puerta abierta a un cambio de estrategia en su preparación para tierra batida: “Quizá debería considerar jugar un torneo antes. Cuando algo no funciona, ¿por qué no cambiarlo?”

Walton, de 27 años, avanzó a segunda ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Medvedev, en cambio, tomó su vuelo de regreso a casa, probablemente con Daria sentada a su lado.