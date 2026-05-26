UFC Freedom 250: Montan el octágono en la Casa Blanca para Topuria vs. Gaethje el 14 de junio

La Casa Blanca tiene un nuevo vecino temporal, y pesa varios cientos de toneladas. Esta semana, equipos de trabajadores comenzaron a ensamblar las secciones del octágono de la UFC en el jardín sur de la residencia presidencial en Washington D.C., preparando el escenario para el histórico evento denominado UFC Freedom 250 (también llamado UFC White House), programado para el próximo 14 de junio.

La fecha tiene un enorme peso simbólico: coincide directamente con el Día de la Bandera de Estados Unidos y con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, un histórico aficionado de las artes marciales mixtas (MMA).

Las imágenes oficiales difundidas por la promotora muestran la jaula de malla metálica rodeada por una colosal infraestructura con motivos patrióticos en colores rojo, blanco y azul. El arco monumental y las dos pantallas gigantes que transmitirán la acción en vivo ya se recortan por encima del Ala Oeste y la Oficina Oval, siendo visibles desde el Monumento a Washington.

Un evento sin precedentes históricos y entradas gratis

El recinto principal frente al octágono tendrá una capacidad exclusiva para unos 4,000 espectadores. Sin embargo, el impacto del evento será masivo: la UFC distribuirá hasta 85,000 boletos gratuitos para que los fanáticos sigan los combates en pantallas gigantes instaladas en The Ellipse, el parque público contiguo a la Casa Blanca.

“Nuestro país está invitado. Es gratis”, declaró el mandatario estadunidense ante los medios de comunicación.

La histórica cartelera forma parte de las celebraciones oficiales por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que también incluirá una carrera de la IndyCar frente a la residencia presidencial y una feria en el National Mall.Cartelera completa de UFC Freedom 250 (UFC White House)

El cartel oficial para el 14 de junio incluye seis combates de primer nivel profesional:

Pelea Estelar: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje (Unificación del campeonato de peso ligero)

Pelea Co-Estelar: Alex Pereira vs. Ciryl Gane (Por el título interino de peso pesado)