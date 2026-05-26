Pochettino defiende el despido de jugadores por mail para el Mundial 2026

El director técnico de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendió los métodos utilizados, que algunos han considerado poco éticos, para comunicar la baja de varios futbolistas de la lista definitiva que presentó este martes de los jugadores que representarán al país en el Mundial 2026 donde serán locales.

Luego de que trascendiera que las notificaciones de los descartes definitivos se realizaron a través de mensajes por correo electrónico, surgieron críticas por la forma en que decidieron no hacerlo frontal y recurrir a un medio electrónico en lugar de realizar una explicación frontal.

La controversia en el campamento del equipo norteamericano aumentó tras las filtraciones que confirmaron la exclusión de elementos como Diego Luna y el juvenil de 19 años, Zavier Gozo.

Ante los señalamientos por la ausencia de explicaciones individuales a los jugadores que perdieron la oportunidad de participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el estratega argumentó que las decisiones dentro del representativo se basan de forma exclusiva en los resultados deportivos obtenidos en las concentraciones y no solo en lo que realizaron en sus respectivos clubes.

Pochettino defiende sus métodos

El entrenador Mauricio Pochettino justificó la frialdad de su estrategia y señaló que es algo permitido en el ámbito profesional:

"No necesitan una explicación, se trata de rendir. Y además, nada es personal".

Esta filosofía de trabajo contrasta con las reacciones del entorno. El exjugador de la escuadra estadounidense y actual especialista de la cadena ESPN, Herculez Gomez, arremetió de forma directa contra el procedimiento:

"Según este reporte, se les informó a los jugadores vía correo electrónico que sus sueños mundialistas habían terminado. Esto es diabólico si es cierto. Da la cara a tus jugadores y dales el respeto que se merecen".