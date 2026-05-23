Alejandro Zendejas sí estaría en el Mundial 2026 con Estados Unidos

Tras rechazar a la Selección Mexicana, y pese a sus ausencias en las últimas convocatorias, Alejandro Zendejas estaría cumpliendo su sueño y formaría parte de Estados Unidos para el Mundial 2026.

El ’10’ de las Águilas del América sería parte de la lista final de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026, mismo en el que compartirán el Grupo D junto con Paraguay, Australia y Turquía.

Alejandro Zendejas es la piedra angular en el esquema de André Jardine. Mexsport

Dentro de la lista final, Alejandro Zendejas estaría compartiendo vestidor con la máxima estrella del representativo norteamericano, Christian Pulisic, quien se encuentra en el Milan con Santiago Gimenez.

De acuerdo a The Guardian, el habilidoso extremo mexicoamericano estaría disputando su primera justa mundialista, dejando en el pasado su intención de vestir la playera de la Selección Mexicana y siendo el único jugador de la Liga MX en llegar a esta cita mundialista vistiendo la playera de Estados Unidos.

Los últimos partidos amistosos de los comandados por Mauricio Pochettino serán ante Senegal (domingo 31 de mayo) y frente a Alemania (sábado 6 de junio) en busca de afinar los últimos detalles de cara al certamen veraniego.

Partidos de Estados Unidos en el Mundial 2026

El combinado de Las Barras y las Estrellas estará compartiendo el Grupo D junto con Paraguay, Australia (penúltimo rival del Tri en su preparación para el Mundial 2026) y Turquía, conjunto que consiguió su sitio en la justa por medio del Repechaje de UEFA.

Estos son todos los detalles de los compromisos de Estados Unidos en la justa mundialista en la que fungirá como local por segunda ocasión en su historia:

Estados Unidos Vs Paraguay / viernes 12 de junio - 19:00 horas (SoFi Stadium).

Estados Unidos Vs Australia / viernes 19 de junio - 13:00 horas (Lumen Field).

Estados Unidos Vs Turquía / jueves 25 de junio - 20:00 horas (SoFi Stadium).

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG