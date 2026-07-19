Hamilton mantiene resultado en Bélgica, pero Ferrari es multado por incidente en pits

Lewis Hamilton mantuvo su cuarto lugar del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, pero su equipo Ferrari fue multado por el incidente que protagonizó en los pits.

El británico tuvo una competencia caótica, empezando con el accidente que protagonizó con George Russell en la primera vuelta, en el que el piloto de Mercedes abandonó.

Eso le mereció un castigo de cinco segundos para Hamilton, mismo que cumplió cuando hizo su ingreso a la zona de abastecimiento en la vuelta 20 de las 44 pactadas. Pero mientras salía de su cajón, un mecánico se atravesó para hacer un ajuste en el alerón delantero, ante lo cual hubo un contacto y cayó al piso.

A pesar de no sufrir heridas, el hecho de que el miembro del equipo no estaba alerta de la luz que le daba el visto bueno a Hamilton para salir lo hizo responsable de la situación.

El equipo reconoció que la salida del auto No. 44 en estas circunstancias fue insegura y atribuyó el error a una instrucción tardía e inapropiada para el ajuste del alerón, a la falta de comunicación clara y a que el mecánico no vio la luz verde”, se indica en un boletín de la FIA.

Los comisarios determinaron que el piloto no tuvo ninguna culpa. De hecho, el piloto se percató de lo ocurrido en cuanto empezó a arrancar y se detuvo inmediatamente hasta que el mecánico estuvo a salvo”.

El veredicto de la FIA sobre el incidente de Hamilton en pits en Bélgica

La sanción que la FIA impuso fue una multa de 30,000 euros para Ferrari, de los cuales 10,000 quedan suspendidos durante doce meses, siempre que no se cometa una infracción similar durante ese lapso.

Además, en los próximos 14 días, Ferrari deberá presentar a la FIA una serie de protocolos para mitigar el riesgo de que se produzca un incidente de este tipo en el futuro.

Hamilton sale de Bélgica como sublíder general, 45 puntos detrás de Andrea Kimi Antonelli, ganador en este domingo.

“Los comisarios tuvieron en cuenta la inusual combinación de circunstancias que contribuyeron a la confusión dentro del equipo, circunstancias que no suelen estar previstas”, finalizó el informe de la FIA.