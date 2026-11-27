El León no solo demostró su incompetencia en el terreno de juego al caer ante Cruz Azul por 4-0, también probó que se puede dar de qué hablar de forma negativa, dejando de lado el resultado deportivo: durante el calentamiento se observó a uno de los trabajadores del Estadio Nou Camp retocando las líneas de la cancha con una brocha y un bote de pintura. ¿El problema? Se fue chueco.

El encargado de la tarea no dispuso del material necesario para cumplir con su cometido, pues dichas líneas se marcan con un carrito especial que incluye un aspersor. El objetivo es claro: que no haya imperfecciones en el césped. Sin embargo, se desconoce el motivo o la razón por la que el personal de mantenimiento del León lo hizo a través de una brocha y un bote de pintura, pero la imagen ha generado reacciones negativas en redes sociales, pues consideran que es algo atípico en el máximo circuito.

¿Por qué León tuvo que pintar las líneas de esa forma?

La situación estuvo relacionada con las condiciones climatológicas que se presentaron en León. Desde la madrugada del miércoles 25 de noviembre y durante el jueves 26, las fuertes lluvias afectaron diferentes sectores del césped del Nou Camp.

Una de las zonas más perjudicadas se encontraba cerca de una de las esquinas del terreno de juego, donde el pasto presentaba condiciones fangosas y tuvo que ser seleccionado para recibir los trabajos de mantenimiento, pues las rayas no se apreciaban, algo que pudo haber afectado el desarrollo del encuentro entre los Panzas verdes y la Máquina.

De igual manera, el personal de mantenimiento del estadio se vio en la necesidad de ingresar al terreno de juego con escurridores de goma para retirar el agua acumulada en el césped y dirigirla hacia las coladeras. Estas labores se realizaron antes del arranque del partido y durante el medio tiempo.