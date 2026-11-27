José Paradela prefiere tener los pies bien puestos sobre el césped y no echar campanas al vuelo. El mediocampista argentino, figura en la victoria de Cruz Azul 4-0 ante León gracias a un doblete, evita cualquier gesto de confianza de cara al encuentro de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la liguilla el domingo en la Ciudad de México.

Paradela recordó que la serie todavía no está definida y que el equipo debe mantener la concentración cuando reciba a La Fiera en el Estadio Banorte.

Tenemos un resultado a favor, pero queda un partido más en casa, que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para llevarnos la serie”, señaló el argentino, quien también subrayó que el plantel debe aprovechar los días previos para preparar el compromiso con seriedad.

El mensaje cobra relevancia por la diferencia de cuatro goles conseguida en el primer capítulo. Cruz Azul golpeó desde el inicio con una anotación de Paradela antes de cumplirse los primeros 10 minutos. En el complemento hizo su doblete. También fueron contundentes Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández, autores de los otros tantos.

Paradela respalda el trabajo de Joel Huiqui

Este buen partido es resultado del trabajo que ha encabezado desde el final del torneo pasado el técnico Joel Huiqui. Paradela destacó la conexión entre el entrenador y sus futbolistas, y atribuyó el buen momento colectivo al trabajo diario.

“Como siempre lo digo, es muy importante; la verdad que el grupo está a muerte con él (con Huiqui). Desde el momento en que se hizo cargo del equipo, creo que las cosas fluyeron para bien. Trabajamos mucho y eso es lo que nos lleva a jugar como lo estamos haciendo”.

El rendimiento individual, al servicio de Cruz Azul

Sobre sus dos goles, el mediocampista evitó centrarse en sus números personales y puso por delante el funcionamiento del conjunto. Para él, las anotaciones, las asistencias o cualquier otra aportación tienen valor en la medida en que ayuden al equipo.

“Más allá del rendimiento individual, creo que es para beneficio del equipo. Mientras sea así, bienvenido sea, sean goles, asistencias o cuando no toque hacerlo, aportar de otro lado”, explicó.

Gandolfi lamenta el rendimiento de su equipo

El estratega esmeralda Javier Gandolfi reconoció en rueda de prensa que el rendimiento de los esmeraldas fue muy bajo y espera que a la vuelta en la Ciudad de México puedan dar otra cara a sus aficionados.