A La Máquina poco le importó que la expedición a León fuera con un inclemente clima lluvioso. Al campeón del futbol mexicano le bastó la primera media hora para encaminar su serie de cuartos de final del torneo Apertura, el cual saldó con una goleada de 4-0 sobre el León con el lucimiento de José Paradela gracias a un doblete.

El camino a las semifinales parece despejado para los celestes, pues los Panzas verdes ahora están obligados a vencerlos 5-o en el duelo de vuelta el domingo en el Estadio Banorte. Los esmeraldas necesitan de una hazaña que no lograron en ningún partido de la fase regular para marcar esa cantidad de goles.

Paradela fue quien dio pauta para la goleada desde los primeros minutos, cuando sacó desde los linderos del área un disparo cruzado que superó al arquero Óscar García, quien comenzaba a vivir en ese momento un calvario de partido ante la intensa lluvia que no bajó su intensidad.

Nicolás Ibáñez hizo más holgada la ventaja cuando también probó suerte desde la medialuna con un disparo que dio en el rostro de Rodrigo Echeverría, que cambió la dirección del esférico y terminó sorprendiendo al pobre García.

Con la victoria en la bolsa, La Máquina hizo en el complemento los tantos con los que luce casi imposible que deje la defensa del título en esta primera fase de la liguilla.

El argentino Paradela caujó su doblete después de definir con un suave toque junto al poste un pase filtrado para llegar al área y volver a superar a García, incapaz de hacer algo ante el diluvio de goles que le caían en su portería.

La goleada que deja el trámite para las semifinales muy fácil para los celestes llegó en un nuevo embate por el sector izquierdo, en el que Gabriel Fernández se enfiló a la portería para sacar un disparo que tapó García, pero que para su mala fortuna, el rebote le pegó en la pierna al Toro Fernández y el balón fue directo a las redes.

Cruz Azul deja el Nou Camp con una bolsa llega de goles para administrar el domingo una ventaja que luce como una pesada losa para los esmeraldas, que necesitarán de una actuación histórica para no sellar su eliminación en este campeonato.