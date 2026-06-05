El drama del 'nuevo Messi' alemán: de un hospital a quedarse sin Mundial a los 18 años

El destino ha sido increíblemente cruel con el futbol alemán a solo días del pitazo inicial del Mundial. El joven atacante Lennart Karl, considerado una de las mayores promesas de Europa, ha quedado fuera de la Copa del Mundo 2026. La pesadilla se consumó tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida durante el último entrenamiento de la Mannschaft en Chicago, rompiendo los corazones de los aficionados germanos.

La alarma roja se encendió el viernes por la mañana. El seleccionador Julian Nagelsmann informó con rostro desencajado que el futbolista de apenas 18 años había abandonado la práctica en camilla, siendo trasladado de urgencia a un hospital cercano. El estratega reconoció públicamente que la situación "no lucía bien". Horas más tarde, los peores pronósticos médicos fueron confirmados por el diario Bild y replicados por la prensa internacional: el diagnóstico definitivo arroja una severa rotura muscular en el muslo izquierdo.

Esta baja altera los planes tácticos del cuerpo técnico. Karl se había transformado en la narrativa más electrizante del año gracias a su brutal irrupción con el Bayern Múnich, con el que se consolidó en el primer equipo e incluso se perfilaba como el delantero titular para el debut mundialista.

Es un golpe devastador para el chico y para el grupo; había hecho un esfuerzo sobrehumano para estar aquí tras recuperarse de su anterior lesión".

Te puede interesar: Klopp o Mourinho: el Real Madrid elige presidente y técnico en unas elecciones históricas

Ante la emergencia, la Federación Alemana de Futbol actuó con máxima velocidad para reestructurar su lista oficial de 26 convocados. De acuerdo con los últimos reportes desde el campamento germano, Nagelsmann ha elegido a Assan Ouedraogo, mediocampista del RB Leipzig, como el sustituto médico inmediato para ocupar la plaza vacante en el ataque.

La ironía es desgarradora para el atacante bávaro. Apenas unas semanas atrás, Karl había librado una batalla contra otra dolencia muscular con el Bayern, logrando una milagrosa recuperación justo a tiempo para convencer al cuerpo técnico de meterlo en la nómina final el pasado 21 de mayo.

Alemania llega a esta cita con la obligación histórica de sacudirse los fracasos de las ediciones anteriores. Sin embargo, perder el desparpajo y los goles de su joven joya a escasos días del torneo obligará a reinventar la pizarra de urgencia.

Para Lennart Karl, el sueño del Mundial se apaga en una fría sala de hospital en Estados Unidos, frenando un ascenso meteórico que el planeta entero estaba listo para presenciar.