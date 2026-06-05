Klopp o Mourinho: el Real Madrid elige presidente y técnico en unas elecciones históricas

El futuro institucional y deportivo del Real Madrid está a punto de vivir un vuelco histórico. El empresario alicantino Enrique Riquelme soltó una auténtica bomba mediática al anunciar que, de ganar las elecciones presidenciales este domingo 7 de junio, su director deportivo, Raúl González Blanco, pondrá el destino del primer equipo en manos del estratega alemán Jürgen Klopp.

La propuesta, que busca quebrar el orden establecido en Concha Espina, fue respaldada mediante un comunicado donde se detalló que Raúl se incorporó al proyecto con un único nombre innegociable para el banquillo. Klopp, actualmente vinculado a la estructura de fútbol de Red Bull tras su exitosa etapa en el Liverpool y el Borussia Dortmund, recibiría la oferta formal este mismo lunes.

Este inesperado anuncio del técnico germano eleva las apuestas de una campaña electoral de altísimo impacto. Riquelme, conocido en el sector empresarial como el 'Rey del Sol' y fundador de COX Energy, ya había prometido los fichajes del noruego Erling Haaland y de Rodri Hernández. Para demostrar que no es una falsa promesa, el candidato de 37 años se comprometió a pagar de su bolsillo las cuotas anuales de los aproximadamente 100,000 socios del club —unos 17 millones de euros— si no logra concretar el fichaje del delantero nórdico.

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Florentino responde con Mourinho y un galáctico de 150 millones

Florentino Pérez, quien preside al conjunto blanco de manera ininterrumpida desde 2009, enfrenta su primera competencia electoral en décadas y no se ha quedado de brazos cruzados ante la ofensiva de su rival. L

a candidatura del actual mandatario respondió con un contraataque de dimensiones colosales, confirmando la firme intención de contratar a José Mourinho para iniciar un segundo ciclo en el Santiago Bernabéu. El movimiento implicaría ejecutar una cláusula de rescisión de 15 millones de euros ante el Benfica, según informes regulatorios en Portugal.

A la par del regreso de 'The Special One', Pérez blindó su proyecto confirmando la llegada a coste cero del central francés Ibrahima Konaté (procedente del Liverpool) y del lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries.

El martes realizaremos una oferta de al menos 150 millones de euros por un galáctico total que juega arriba y no es de la Premier League".

Con esta contundente declaración, Florentino busca eclipsar el efecto Haaland de su oponente, desestimando los rumores del noruego al asegurar que "todos lo han desmentido: el padre, el representante y el club".

Las cartas están sobre la mesa para los socios madridistas, quienes definirán el rumbo de la entidad en una jornada crucial:

Fecha de votación: Domingo 7 de junio de 2026.

Domingo 7 de junio de 2026. Horario de urnas: De 9:00 a 20:00 horas sin interrupción.

De 9:00 a 20:00 horas sin interrupción. Sede electoral: Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El madridismo se encamina a las urnas en una guerra abierta entre el pasado más glorioso y un futuro lleno de revoluciones millonarias.