¡Alerta en Alemania! Lennart Karl se lesiona antes del debut en el Mundial 2026 y podría ser baja

El fantasma de las lesiones golpea con crueldad a la Selección de Alemania en el peor momento posible. Lennart Karl abandonó la última sesión de entrenamiento de la Mannschaft previa al partido amistoso en el Mundial 2026 ante Estados Unidos, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico germano. El seleccionador Julian Nagelsmann confirmó la gravedad del incidente y no ocultó su profunda preocupación ante los medios de comunicación en las últimas horas.

No pinta bien. Fue trasladado al hospital y se le realizarán estudios médicos. Tenemos que esperar el diagnóstico definitivo para ver si podrá jugar el torneo o si nos veremos obligados a convocar un reemplazo".

El estratega alemán dejó en claro que la situación es crítica, según trascendió de manera urgente en redes sociales. El plantel aguarda con incertidumbre los resultados de las resonancias magnéticas que determinarán el alcance real de la lesión en suelo norteamericano. De confirmarse los peores pronósticos, el entrenador deberá modificar su lista de buena fe de 26 convocados de forma inmediata.

Karl fue llamado el Messi alemán por su gran temporada

A sus 18 años, Karl había conseguido una hazaña que parecía imposible hace apenas seis meses. El mediapunta zurdo del Bayern Múnich, nacido el 2 de febrero de 2008, irrumpió con fuerza en la élite tras registrar una espectacular temporada con nueve goles y ocho asistencias entre la Bundesliga y la Champions League, donde se convirtió en el goleador más joven en la historia del club bávaro tras superar el récord de Jamal Musiala. Su llamado oficial el pasado 21 de mayo fue la gran sorpresa de la convocatoria, ganándole la carrera a figuras consolidadas como Serge Gnabry.

El futbolista, representado por el mítico exjugador Michael Ballack, ha sido comparado internacionalmente con Leo Messi por su brillante conducción en espacios reducidos. Semanas atrás, su técnico destacaba las virtudes del joven atacante en conferencia de prensa:

Cualidades técnicas: Descaro, agilidad y un don natural para aprovechar espacios libres.

Descaro, agilidad y un don natural para aprovechar espacios libres. Fortaleza mental: Humildad y rápida adaptación al vestuario de la selección absoluta.

Humildad y rápida adaptación al vestuario de la selección absoluta. Rendimiento inmediato: Impacto directo en el ataque de cara a la Copa del Mundo.

Hoy, la algarabía germana se transforma en angustia total. El debut de Alemania está a la vuelta de la esquina y la presencia de su máxima promesa depende de un milagro médico.