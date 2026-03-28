'Checo' Pérez volvió a sufrir con la gestión de la energía durante calificación en Japón

Sergio ‘Checo’ Pérez está conforme con su recuperación en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 al final de este sábado, pero la gestión de la energía en el monoplaza Cadillac sigue siendo un problema del cual no ha habido una solución concreta.

El mexicano calificó en el lugar 19 para la competencia de este domingo en Suzuka, superando a su coequipero Valtteri Bottas por segunda vez en esta temporada y concluyendo a sólo 2.2 segundos de Charles Leclerc, el más veloz en la Q1.

Sin embargo, el funcionamiento del sistema eléctrico en el MAC-26 mantiene fallas persistentes, siendo algo que ha perjudicado el rendimiento de la unidad de potencia Ferrari y, por ende, la ejecución en las vueltas de calificación.

Estoy satisfecho en cierto modo, pero por otro lado, hemos tenido muchos problemas con el despliegue”, explicó Pérez, quien se perdió parte de la segunda práctica tras su incidente con Alex Albon en el primer entrenamiento.

Seguimos perdiendo de tres décimas a medio segundo por vuelta en el despliegue. Es algo que no hemos podido solucionar”,

Creo que había mucho más potencial. Y sí, ese fue realmente el problema. Espero que para mañana, en la carrera, podamos solucionarlo, porque también pasó fue en la tanda larga”.

Así que será interesante ver la carrera, porque creo que tenemos mejor ritmo en carrera que en calificación, espero que podamos estar un poco más en la pelea más adelante”.

El mexicano va ganando 2-1 en los duelos de calificaciones contra Valtteri Bottas. Cadillac Formula 1 Team

Para 'Checo', "nada ha cambiado" pese a modificaciones de la FIA

Asimismo, con todo y la modificación técnica que se realizó para esta calificación, en la que se redujo la recarga máxima de energía por vuelta, ‘Checo’ Pérez afirma que “nada ha cambiado”, debido a la constante necesidad de recargar la batería en un circuito caracterizado por las zonas de alta velocidad.

Por ello, el tapatío insiste en que hay trabajo por hacer dentro de la serie para seguir revirtiendo esta situación, que también sacó a relucir la frustración de Leclerc en la radiocomunicación, al decir que "era una broma".

Necesitamos cambios más importantes, porque es una lástima. Vienes aquí y Suzuka es el mejor circuito del mundo. Y no ha sido muy agradable porque estamos recargando mucho durante el Sector 1 y demás”, comentó Pérez.



Espero que en las próximas carreras podamos encontrar algo mejor para la calificación, porque en este momento dependemos demasiado de la energía. Ojalá podamos encontrar algunos buenos cambios”.

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 comenzará este sábado 28 de marzo a las 23 hrs (Tiempo del Centro de México).