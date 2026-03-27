Así luce Tiger Woods tras su arresto en Florida

La imagen que faltaba ya salió a la luz. El portal TMZ difundió la foto policial de Tiger Woods, tomada minutos después de ser detenido por conducir bajo los efectos de sustancias en Florida.

En la imagen, el golfista aparece serio, con la mirada fija al frente y sin gesto alguno, en contraste con otras figuras públicas que suelen esbozar una sonrisa en este tipo de registros. La fotografía fue obtenida tras su arresto y posteriormente difundida por el medio estadounidense.

Más allá del accidente —cuyos detalles ya fueron dados a conocer—, la atención ahora gira en torno al estado en el que fue encontrado Woods. De acuerdo con los agentes, el ex número uno del mundo lucía letárgico y con signos evidentes de alteración al momento de ser atendido.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que Woods registró 0.00 en la prueba de alcoholemia, lo que descarta consumo de alcohol. Sin embargo, las autoridades mantienen la línea de investigación sobre un posible uso de medicamentos, hipótesis reforzada por la negativa del golfista a someterse a un examen de orina.

El caso inevitablemente remite a su antecedente de 2017, cuando fue encontrado inconsciente dentro de su vehículo y posteriormente se detectaron múltiples sustancias en su organismo. En aquel episodio, Woods terminó declarándose culpable de conducción temeraria.

La difusión de esta imagen vuelve a colocar al ganador de 15 majors en una posición incómoda, ahora no solo por lo ocurrido en la carretera, sino por lo que su estado podría revelar fuera de ella.