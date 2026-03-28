Agridulce calificación para George Russell en Japón: “No estuvimos ni cerca”

Por segunda carrera consecutiva, George Russell fue superado por su coequipero Kimi Antonelli en una calificación de Fórmula 1, aunque describió su actuación de este sábado en Japón como "extraña".

El británico expresó repetidamente en la sesión en Suzuka una sensación anormal en el comportamiento del modelo W17, en particular en la parte trasera del monoplaza, al no poder obtener la adherencia necesaria para maximizar el rendimiento del mismo. Por ello, pasó de una Q1 en la que hizo tiempos similares a los del italiano a acabar seis décimas detrás en la Q2.

Si bien hubo ajustes de última hora para la Q3, el resultado final entregó una diferencia de tres décimas a favor de Antonelli, quien ligó su segunda 'pole position' en la categoría, ante lo cual hubo una explicación muy simple por parte del piloto principal de Mercedes.

Fue una sesión muy extraña para nosotros. Ambos fuimos muy rápidos todo el fin de semana”, indicó Russell.

Hicimos algunos ajustes después de la FP3, y luego, al comienzo de la calificación, no estábamos ni cerca. Así que tenemos que entenderlo”.

Tuvimos mucha suerte de estar segundos otra vez. Los dos últimos fines de semana las cosas no salieron bien en la calificación, pero la carrera es mañana y todavía hay mucho en juego”.

Russell lidera el Mundial rumbo a este domingo Lars Baron/Mercedes-AMG F1 Team

Al respecto, Toto Wolff, director de Mercedes, ratificó el hecho de que una mala elección en la puesta a punto derivó en un sobreviraje inesperado en el monoplaza, siendo algo que seguramente seguirá jugando en su contra durante este domingo.

"Hicimos un ajuste en la configuración. Algo que esperábamos que tuviera menos impacto del que tuvo, pero hizo que el coche se subiera de nariz, provocando demasiado sobreviraje, lo que le dificultó mucho la carrera", afirmó el austriaco.



Ahora tiene que lidiar con esto en la carrera, lo cual sin duda es una desventaja, pero estas cosas pasan".

Russell llega en el liderato general del Mundial con 51 puntos, con Antonelli sumando 47 tras su victoria en China.