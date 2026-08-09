Leagues Cup 2026: Querétaro se une a los eliminados de Liga MX

Iniciando la cartelera de este domingo 9 de agosto, Querétaro se medió a la cancha del Lumen Field y terminó goleado (3-0) ante Seattle Sounders, sufriendo su segunda derrota en el torneo binacional y uniéndose a los eliminados de la Liga MX en la Leagues Cup 2026.

Con los goles de Sebastián Gómez (4’), Danny Musovski (41’) y Albert Rusnak (68’), Seattle Sounders vio en los Gallos a su primer víctima en la Leagues Cup 2026 luego de haber sido aplastado por Toluca en la cancha del Nemesio Diez, durante uno de los partidos jugados en México del torneo.

Pese a que a los dirigidos por Esteban González cuentan con un partido más en la Leagues Cup 2026, la nula cantidad de puntos y su diferencia de goles (-5) en estos primeros dos compromisos, los dejan sin chance alguno de calificar hacia la siguiente ronda del certamen, dejando escapar la posibilidad de meterse a la Concachampions 2027.

Equipos eliminados de Liga MX en Leagues Cup 2026

Con la Jornada 2 aún en curso, estos son los equipos de Liga MX que ya no cuentan con aspiraciones de instalarse en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026:

Pumas / cayó 2-0 ante Cincinnati FC y 3-0 frente a Charlotte, cerrarán su participación contra Columbus Crew.

Querétaro / FC Dallas (2-0) y Seattle Sounders (3-0) fueron los verdugos de los Gallos, quienes cerrarán su actividad ante LAFC.

Atlas / Charlotte (2-0) y Columbus Crew (3-1) vencieron a los Rojinegros y los dejaron sin esperanzas en la Leagues Cup 2026; su último partido será ante Cincinnati FC.

Pachuca / Columbus Crew (2-1) y Cincinnati FC (3-1) impusieron condiciones ante los Tuzos, quienes antes de regresar a México se medirán a Charlotte FC.

* Puebla, Necaxa, Santos, Xolos y Atlético San Luis se podrían unir en caso de que caigan este día en sus respectivos de la Jornada 2 en la Leagues Cup 2026; Chivas en el abismo.

Pese a su eliminación en Leagues Cup 2026, Pumas está calificado a la Concachampions 2027. Mexsport

BFG