Cruz Azul vence al New York City FC y acaricia la clasificación

Cruz Azul dio otro paso importante rumbo a la siguiente ronda al derrotar 2-1 al New York City FC, resultado con el que llegó a seis puntos y quedó muy cerca de asegurar la clasificación. Agustín Palavecino y José Paradela marcaron los goles de La Máquina, que tuvo que trabajar hasta los últimos segundos para conservar la ventaja.

La Máquina encontró recompensa a su insistencia al minuto 35. Agustín Palavecino recibió una asistencia de Érik Lira y, desde fuera del área, sacó un zurdazo raso que encontró espacio junto al poste izquierdo para abrir el marcador.

El campeón mexicano parecía haber encontrado el camino para controlar el encuentro, pero New York City FC reaccionó antes del descanso.

Al minuto 43, Max Murray apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Nicolás Fernández Mercau, después de una jugada a balón parado, y estableció el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Cruz Azul salió con mayor determinación para el segundo tiempo y comenzó a acumular aproximaciones sobre la portería neoyorquina. Carlos Rodríguez probó desde el centro del área, José Paradela buscó hacer daño desde larga distancia y Gabriel Fernández también encontró una oportunidad por el costado derecho.

La Máquina recuperó el control

New York City FC respondió con intentos de Andrés Perea, Mitja Ilenic y Jonathan Shore, aunque ninguno consiguió darle la vuelta al marcador.

Conforme avanzaron los minutos, La Máquina comenzó a encontrar mayores espacios. Palavecino estuvo cerca de conseguir su segundo tanto después de recibir de Paradela dentro del área, pero su disparo terminó por encima de la portería.

El premio para los celestes finalmente apareció al minuto 78.

Carlos Rodríguez retrasó el balón para José Paradela, quien recibió fuera del área, realizó una finta para encontrar el espacio y sacó un derechazo que terminó dentro de la portería para colocar el 2-1.

El gol confirmó una buena actuación de Paradela, quien además de participar constantemente en la generación ofensiva terminó convirtiéndose en el hombre que inclinó definitivamente el partido.

La Máquina no se conformó con la ventaja y encontró espacios para buscar el tercero. Palavecino tuvo un par de oportunidades dentro del área, Paradela volvió a probar desde larga distancia y Omar Campos se incorporó constantemente al ataque.

Al minuto 82, Luka Romero ingresó en lugar de Palavecino, mientras Cruz Azul refrescaba su ofensiva para disputar la recta final.

Romero incluso encontró una oportunidad desde el centro del área después de recibir de Paradela, pero la defensa de New York City FC alcanzó a bloquear su disparo.

Omar Campos también tuvo posibilidades de ampliar la diferencia, aunque sus intentos no encontraron la portería.

El campeón mexicano queda a un paso

New York City FC adelantó líneas durante los últimos minutos y obligó a Cruz Azul a proteger su ventaja. El encuentro se volvió más cortado, aparecieron las faltas y Nicolás Fernández Mercau recibió tarjeta amarilla.

El árbitro agregó cinco minutos, prolongando la tensión hasta el final. Malachi Jones también terminó amonestado durante la compensación, mientras los celestes buscaron consumir los últimos segundos.

Cruz Azul consiguió resistir hasta el silbatazo final y aseguró una victoria de enorme valor, después de haber recuperado una ventaja que perdió poco antes del descanso.

Con el resultado, La Máquina llegó a seis puntos y quedó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda, confirmando su buen paso y dejando la clasificación al alcance de la mano.

El campeón mexicano cumplió ante New York City FC. Cruz Azul todavía tendrá que completar su camino, pero después de esta victoria tiene prácticamente en sus manos la posibilidad de continuar en el torneo.