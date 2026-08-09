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Afición de México abuchea a Mikel Arriola: "¡Ascenso, ascenso, ascenso!"

La afición no perdona la desaparición del ascenso y en el Estadio Azteca, Mikel Arriola sufrió un fuerte abucheo 

Por: Eduardo Cristobal Colin

Mikel Arriola, con nuevo rumbo en el futbol mexicano.
Mikel Arriola, con nuevo rumbo en el futbol mexicano.Mexsport

El futbol mexicano atraviesa un momento complicado. La decisión de la Federación Mexicana de Futbol de eliminar de manera definitiva el ascenso y el descenso ha generado un clima de indignación que alcanza a aficionados, jugadores y clubes de la Liga de Expansión.

Lo que en su momento se presentó como una medida temporal por la pandemia se convirtió en una regla permanente y hoy, hasta la afición ya se hace presente por esta decisión.

Yon de Luisa Presidente de la FemexFut y Mikel Arriola Presidente Ejecutivo de la Liga MX en conferencia de prensa
Yon de Luisa Presidente de la FemexFut y Mikel Arriola Presidente Ejecutivo de la Liga MX en conferencia de prensa.Cuartoscuro

Abucheos a Mikel Arriola en la premiación del Campeonato Sub-20 de Concacaf

Durante la ceremonia de premiación del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, celebrada este domingo en el Estadio Azteca tras la victoria 2-0 de México sobre Estados Unidos, el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, fue presentado ante el público.

La reacción fue inmediata y contundente: un fuerte abucheo generalizado se escuchó en las gradas.

Los aficionados no se limitaron a silbar. En cuestión de segundos el estadio entonó al unísono el grito de “¡Ascenso, ascenso, ascenso!”, un reclamo directo dirigido al principal responsable de la desaparición del sistema de promoción y descenso.

El momento, captado en video y ampliamente difundido, muestra a Arriola caminando hacia el centro del campo mientras el Coloso de Santa Úrsula le dedicó una ovación inversa.

Cuando Arriola apareció en las pantallas del estadio y se acercó al stand de premiación, los abucheos se intensificaron, dejando en evidencia que la afición mexicana no olvida ni perdona la decisión que, a su juicio, ha empobrecido al futbol nacional.

Siguen las protestas en México por el ascenso

Este episodio no es un hecho aislado. Se suma a una creciente ola de manifestaciones protagonizadas por jugadores y aficionados de la Liga de Expansión MX desde el inicio del Apertura 2026.

Equipos como Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Correcaminos, Leones Negros y otros han protestado de diversas formas: deteniendo el juego en el primer minuto, posando con la boca cubierta en las fotos oficiales o uniéndose ambos planteles en gestos simbólicos antes del partido.

La afición también se ha hecho presente, tanto en las tribunas como en redes sociales e incluso en escenarios cotidianos, como el caso de un hincha que encaró a Arriola dentro de un avión. El mensaje es claro y unánime: quieren el regreso del ascenso y el descenso.

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