Afición de México abuchea a Mikel Arriola: "¡Ascenso, ascenso, ascenso!"

El futbol mexicano atraviesa un momento complicado. La decisión de la Federación Mexicana de Futbol de eliminar de manera definitiva el ascenso y el descenso ha generado un clima de indignación que alcanza a aficionados, jugadores y clubes de la Liga de Expansión.

Lo que en su momento se presentó como una medida temporal por la pandemia se convirtió en una regla permanente y hoy, hasta la afición ya se hace presente por esta decisión.

Yon de Luisa Presidente de la FemexFut y Mikel Arriola Presidente Ejecutivo de la Liga MX en conferencia de prensa. Cuartoscuro

Abucheos a Mikel Arriola en la premiación del Campeonato Sub-20 de Concacaf

Durante la ceremonia de premiación del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, celebrada este domingo en el Estadio Azteca tras la victoria 2-0 de México sobre Estados Unidos, el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, fue presentado ante el público.

La reacción fue inmediata y contundente: un fuerte abucheo generalizado se escuchó en las gradas.

Los aficionados no se limitaron a silbar. En cuestión de segundos el estadio entonó al unísono el grito de “¡Ascenso, ascenso, ascenso!”, un reclamo directo dirigido al principal responsable de la desaparición del sistema de promoción y descenso.

El momento, captado en video y ampliamente difundido, muestra a Arriola caminando hacia el centro del campo mientras el Coloso de Santa Úrsula le dedicó una ovación inversa.

Cuando Arriola apareció en las pantallas del estadio y se acercó al stand de premiación, los abucheos se intensificaron, dejando en evidencia que la afición mexicana no olvida ni perdona la decisión que, a su juicio, ha empobrecido al futbol nacional.

Siguen las protestas en México por el ascenso

Este episodio no es un hecho aislado. Se suma a una creciente ola de manifestaciones protagonizadas por jugadores y aficionados de la Liga de Expansión MX desde el inicio del Apertura 2026.

Equipos como Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Correcaminos, Leones Negros y otros han protestado de diversas formas: deteniendo el juego en el primer minuto, posando con la boca cubierta en las fotos oficiales o uniéndose ambos planteles en gestos simbólicos antes del partido.

La afición también se ha hecho presente, tanto en las tribunas como en redes sociales e incluso en escenarios cotidianos, como el caso de un hincha que encaró a Arriola dentro de un avión. El mensaje es claro y unánime: quieren el regreso del ascenso y el descenso.