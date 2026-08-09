Hugo Camberos, la joya de Chivas, es campeón de goleo del Premundial Sub-20

Hugo Camberos cumplió las grandes expectativas con las que llegó a la Selección Mexicana Sub-20 en el Campeonato de Concacaf.

Desde el arranque del torneo, el canterano de Chivas se consolidó como una de las figuras ofensivas del Tri. Su velocidad, definición y personalidad le permitieron convertirse en referente del ataque mexicano.

Camberos no solo cumplió, sino que superó las proyecciones al liderar el ataque tricolor en el camino hacia el título y la clasificación a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos.

Hugo Camberos celebrando un gol con México en el Premundial Sub 20 MEXSPORT

Hugo Camberos es campeón de goleo del Premundial Sub-20

Esa misma calidad que exhibió con el Tri le permitió coronarse como máximo artillero del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, con un total de cinco goles.

Anotaciones de penal, de jugada y en partidos clave confirmaron su olfato goleador y su capacidad para aparecer cuando el equipo más lo necesitaba.

A pesar de que en Chivas no ha tenido muchas oportunidades, Camberos ha demostrado, cuando se pone la rojiblanca, que tiene una gran calidad.

Desde que debutó con el primer equipo en enero de 2025, Hugo deslumbró a toda la afición rojiblanca y aunque muchos lo quieran seguir viendo en el Rebaño, seguramente su futuro estará en Europa.

El torneo continental le sirvió de plataforma ideal para demostrar su potencial. Mientras en Guadalajara espera más minutos, con la Selección Sub-20, Camberos se consolidó como goleador y figura.

Goleadores del Campeonato Sub-20 de la Concacaf

Hugo Camberos – México – 5 goles Rubén Ramos – USA – 4 goles Jahmarie Nolan – Jamaica – 4 goles Dino Kplapija – USA – 3 goles Liam Mackenzie – Canadá – 3 goles

Mexicanos campeones de goleo en el Campeonato Sub-20 de Concacaf