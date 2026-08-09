El gigante de Concacaf: México es campeón en todas las categorías de la confederación

La Selección Nacional de México ganó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y amplió el dominio que mantiene en las principales competencias de la confederación. Con este título, el futbol mexicano es campeón vigente en todas las categorías varoniles de selecciones, además de tener al Toluca como actual monarca del torneo de clubes.

México es actualmente campeón de la Copa Oro, la Liga de Naciones, los Campeonatos Sub-20, Sub-17 y Sub-15, además de la Copa de Campeones de Concacaf.

Con 13 títulos, México es el país que más veces ha ganado la Copa Oro, seguido por Estados Unidos. Mexsport

México es campeón de los dos torneos de selecciones mayores

La Selección Mexicana mantiene los títulos de las dos principales competencias de selecciones mayores de la Concacaf.

En marzo de 2025, el Tri conquistó la Liga de Naciones después de vencer 2-1 a Panamá en la final. México tomó ventaja al minuto 8 con un gol de Raúl Jiménez, pero Adalberto Carrasquilla empató antes del descanso.

La definición llegó en el tiempo agregado de la segunda mitad, cuando Jiménez convirtió un penal para darle a México el triunfo y el campeonato.

Meses después, en julio de 2025, la Selección Mexicana volvió a disputar una final y esta vez enfrentó a Estados Unidos por la Copa Oro. El equipo estadounidense se adelantó al minuto 4 con un gol de Chris Richards, pero México reaccionó.

Raúl Jiménez empató el encuentro al 27' y Edson Álvarez marcó al 77' el gol que le dio la victoria al equipo mexicano. Con ese resultado, el Tri conquistó su segundo título de selecciones mayores de la región.

Raúl Jiménez marcó en las dos finales. Mexsport

México es campeón de tres categorías juveniles

El dominio mexicano también se extiende a las categorías juveniles de la Concacaf, donde actualmente es campeón de los torneos Sub-20, Sub-17 y Sub-15.

En el Campeonato Sub-20, México derrotó 2-0 a Estados Unidos en la cancha del Estadio Banorte. Cristóbal Alfaro, jugador del Atlante, marcó los dos goles de la final para darle el título al equipo mexicano.

En la categoría Sub-17, el Tri consiguió en 2023 su quinto campeonato consecutivo. El torneo se disputó en Guatemala y México derrotó 3-1 a Estados Unidos en la final para mantener el título.

El campeonato más reciente de esta categoría llegó en agosto de 2025, cuando México goleó 5-0 a Estados Unidos en la final del Campeonato Sub-15. Juan Carlos Martínez Jr. marcó un doblete, mientras que Paxon Ruffin, Da’vian Kimbrough y Lisandro Torres completaron la goleada.

Con estos resultados, México mantiene los tres títulos juveniles de la confederación.

México encontró en Alfaro a su hombre gol en la final. Emmanuel Martinez/Mexsport

Toluca es campeón de la Copa de Campeones de Concacaf

El dominio mexicano también está presente en la competencia de clubes. El Toluca es el actual campeón de la Copa de Campeones de Concacaf después de derrotar a Tigres en la final.

El partido terminó 1-1 durante el tiempo regular. Jorge Díaz Price marcó para los Diablos, mientras que Joaquim consiguió el empate para los felinos.

El campeonato tuvo que definirse en la tanda de penales, donde Toluca se impuso 6-5 para conquistar el título.

De esta manera, México mantiene representantes como campeones en las principales categorías de selecciones de la Concacaf y también en la competencia de clubes. El Campeonato Sub-20 completó la colección de títulos vigentes para el futbol mexicano en la región.