"Le vamos a dar vuelta", promete Erik Lira a la afición de Cruz Azul

Erik Lira fue el primer futbolista en dar la cara tras la goleada recibida por LAFC en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Concachampions 2026; el capitán cementero asegura que remontarán ante su público en el Estadio Cuauhtémoc, sin embargo, su mente ya se centra en América.

Dándole la jerarquía debida a LAFC, el mediocampista de Cruz Azul y la Selección Mexicana fue contundente y aseguró que se midieron ante el mejor equipo de todo el futbol estadunidense, no obstante, aseveró que conseguirán un resultado necesario en la vuelta para remontar y avanzar a las Semifinales:

Jugamos ante el mejor equipo de la MLS en su casa y con su gente. No hay pretexto, fueron superiores a nosotros pero son 180 minutos, perdimos los primeros 90 y en nuestra casa con nuestra gente, estamos seguros que le vamos a dar vuelta”.

Cruz Azul está obligado a anotar 3 goles en la vuelta ante LAFC para soñar con no ser eliminado de la Concachampions 2026. Mexsport

Poniendo la mirada en América, su siguiente rival y que igualó en su duelo frente a Nashville, reveló que uno de los puntos clave para lograr su boleto a las Semifinales será poner el foco en las Águilas durante el Clásico Joven a disputarse en el Estadio Banorte:

Lo más lindo que hay es que en 3 días tenemos una revancha, un Clásico (Vs América), así que nada, cerrar filas y afrontarlo con la seriedad que merece”.

Finalmente, Lira reiteró que el objetivo primordial será medirse al América en busca de mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga MX con miras a la Liguilla del Clausura 2026 y, posteriormente, afrontar el compromiso de vuelta ante LAFC a celebrarse el próximo martes 14 de abril:

Recuperarnos bien, llegar a México bien, afrontar el clásico con América y después pensar en LAFC”.

BFG