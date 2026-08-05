Le salieron caros los palcohabientes a Ollamani tras el Mundial 2026

Si a alguien dejó triste la pasada Copa del Mundo 2026 -más allá de argentinos, ingleses, franceses, Cristiano, Messi y Memo Ochoa- fue al Grupo empresarial Ollamani y sus directivos.

La empresa, según informó recientemente en su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del 2026, perdió al menos 800 millones de pesos, resultados que obedecen a la operación del Estadio Banorte durante la justa mundialista.

El inmueble de la colonia Santa Úrsula fue sede de cinco encuentros durante el torneo veraniego. Albergó el México-Sudáfrica, Uzbekistán- Colombia, el Chequia-México, el México-Ecuador y el México-Inglaterra.

¿A qué se refiere la empresa cuando habla de “operaciones” durante el Mundial?

Las "Operaciones durante el mundial" se refieren principalmente al pago que el estadio debió hacer a la FIFA por boletos para poder cumplir con el compromiso previamente adquirido con los dueños de palcos y plateas. Prácticamente el 70 por ciento de los 800 millones perdidos se fue en el pago de dichos accesos. Algo así como 557.2 millones de pesos.

El resto de la pérdida corresponde a las adecuaciones que la FIFA exigió se hicieran en el estadio para poder ser sede del evento, tanto dentro como en las inmediaciones del inmueble.

La medida obligará a miles de aficionados a buscar alternativas para protegerse de la lluvia durante el ingreso y salida del inmueble, si se presenta la lluvia. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Y por si fuera poco, el reporte financiero adelantó que los números negativos se extenderán hasta el tercer trimestre del año, ya que el Mundial tuvo actividad todavía durante julio.

Finalmente, el impacto económico total de la Copa del Mundo ascendería a 813.1 millones de pesos, lo que deja al Grupo Ollamani, liderado por el empresario Emilio Azcárraga, como uno de los actores más "tristes" tras el Mundial de 2026.