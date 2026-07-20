Otra vez sin palcos: siguen sin recibir accesos en el Estadio Banorte

Los titulares de palcos del Estadio Banorte denunciaron que, a menos de 24 horas del partido entre Cruz Azul y Puebla, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, siguen sin recibir los accesos para ingresar al inmueble.

No nos han mandado ni los accesos, ni una circular, ni un comunicado, nada", aseguró Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, quien explicó que hasta la tarde de este domingo no existía ninguna comunicación por parte de la administración del estadio.

Los propietarios de palcos suelen recibir sus boletos con al menos 48 horas de anticipación para los encuentros de la Liga MX. Sin embargo, en esta ocasión aseguran que nadie les ha informado cuál será el procedimiento para asistir al primer partido oficial del inmueble tras la remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El litigio sigue abierto

El conflicto entre los titulares de palcos y la administración del Estadio Banorte, operado por Ollamani, permanece sin resolverse pese a que durante la Copa del Mundo se alcanzó un acuerdo temporal para respetar los accesos de los palcohabientes.

Aquella solución permitió que los propietarios ingresaran a los encuentros mundialistas después de que los dueños del estadio llegaran a un acuerdo económico con la FIFA. Sin embargo, el litigio continúa, ya que los titulares de palcos mantienen la exigencia de que se respeten todos los derechos establecidos en los contratos originales de compra firmados en 1966.

Actualmente, el caso sigue su curso mediante diversos recursos de amparo promovidos tanto por los palcohabientes como por la administración del inmueble.

Para el compromiso entre Cruz Azul y Puebla, los accesos serían distribuidos a través de Fanki, la boletera oficial del estadio, aunque hasta el momento los propietarios aseguran que no han recibido ninguna notificación en la plataforma.

El regreso de la Liga MX al Estadio Banorte también estuvo en duda durante los últimos días, debido a las diferencias entre Cruz Azul y la administración del inmueble respecto a las modificaciones en el contrato de arrendamiento. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitirá a la Máquina disputar sus partidos como local en el estadio durante el Apertura 2026.