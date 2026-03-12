Le preguntan a Malagón sobre perderse el Mundial justo enfrente de una foto de él con la Selección

En la víspera de su operación, Luis Malagón, en sillas de ruedas, pero sonriendo ante la dura realidad, llegó a Gudalajara.

Ahí fue abordado por algunos medios de comunicación que buscaban su opinión ante la desventura que le sucedió tras lesionarse el tendón de Áquiles en el juego de Concacaf ante Filadelfia.

El portero trató de ser solvente en sus respuestas y hasta se dio tiempo de bromear. Cuando salía de una zona del aeropuerto ayudado por un mozo, desvió la atención del micrófono para ver una pared publicitaria.

Ahí aparecía él, vigoroso, fuerte, con los brazos cruzados y de pie junto a sus compañeros de selección y algunos de equipo como Israel Reyes.

Para distraer la atención le dijo al reportero, "mira, ahí estoy", mientras seguía riendo y dando algunas declaraciones más.

Esa imagen con su foto rompe el corazón de aficionados

A muchos aficionados en redes sociales esta imagen les rompió el corazón. Que Luis Malagón, quien en el 2024 tuvo un año increíble con el América y se sentía seguro para el Mundial, haya sido bajado de la nube de golpe, es algo que les afecta de igual modo.

La publicidad en diferentes partes de la ciudad, entre ellas los aeropuertos, es de la aerolínea Viva Aerobus, quien para este Mundial será el patrocinador del equipo y además puso a disposición del Tri una aeronave particular para los traslados a Guadalajara y en dado caso a Los Ángeles, si es que el Tri llega a cuartos de final.

Malagón llegó al América procedente del Necaxa en 2023 a cambio de 1.8 millones de dólares, una transacción positiva para las Águilas quienes adquirieron un portero sobrio, seguro y que dio destellos de grandeza en la parte dorada del tricampeonato.

La foto que vio Malagón estando en silla de ruedas Captura de pantalla

Su figura creció hasta llegar a la Selección Mexicana, pero en torneos internacionales presentó lesiones diversas que ponían en duda su capacidad física, sin embargo, nada parecido al terrible sufrimiento al romperse el tendón de Águiles izquierdo.