Viva presenta avión mundialista y lanza campaña Viva México

Con la mirada puesta en el próximo Mundial, la aerolínea Viva presentó su campaña “Viva México”, con la que busca impulsar el orgullo nacional y acompañar a la Selección Mexicana en su camino rumbo a la justa mundialista.

Durante el evento fue revelada la nueva imagen de uno de los aviones de la compañía, el cual ahora cuenta con un diseño especial inspirado en la Selección Mexicana. La aeronave fue intervenida tanto en su exterior como en su interior con elementos alusivos al futbol y al representativo nacional.

Este avión será utilizado para trasladar a los jugadores de la Selección Mexicana a distintos compromisos deportivos; sin embargo, también operará en vuelos comerciales, por lo que los pasajeros podrán viajar en esta aeronave y vivir una experiencia temática rumbo al Mundial.

El comisionado de la Selección Mexicana, Mikel Arriola, destacó la colaboración entre la federación y la aerolínea, y señaló que la alianza permitirá acercar aún más al equipo nacional con los aficionados en todo el país.

Físicamente Viva está en el país y la Selección Nacional está en todo el país (…) no va más que a subir de aquí al Mundial la atención por la Selección Mexicana y por nuestros queridos patrocinadores de Viva Aerobús”, expresó.

Por su parte, el director general de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, señaló que la campaña también busca generar experiencias para los viajeros y para los turistas que recorrerán el país durante la temporada mundialista.

Estamos buscando hacer experiencias para darle la bienvenida a muchos turistas, viajando durante el país y qué mejor forma que celebrarlo con el futbol. Hoy estamos develando el segundo avión de la Selección Mexicana”, explicó.

Como parte del lanzamiento, los grupos musicales Molotov y MC Davo interpretaron el tema “Viva México”, una colaboración realizada junto a Warner Music Group que busca conectar la música con la pasión futbolera.

Al evento también asistieron diversas personalidades, influencers y el ex portero de la selección nacional Osvaldo Sánchez, quienes formaron parte de la presentación de esta campaña con la que Viva busca encender el ambiente mundialista entre los aficionados mexicanos.

