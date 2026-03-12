Especialista que operó a Malagón reveló el verdadero daño en el tendón de Aquiles

Tras la operación de Luis Ángel Malagón en Guadalajara, Jalisco, y de confirmarse su baja para el Mundial 2026, se reveló la gravedad de la lesión con la que llegó el portero del América.

En el diagnóstico arrojado en la Ciudad de México, luego de la visita del América al Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup, el club se reservó el grado de la rotura del tendón de Aquiles.

A lo largo del miércoles se filtró por fuentes del cub que se trataría de una rotura parcial.

Sin embargo, el especialista que intervino al guardameta de las Águilas del América reveló que se trató de una rotura total. El peor escenario debido a la cercanía de la Copa del Mundo 2026.

“Total (rotura). No hay realmente roturas parciales, cuando son traumáticas es difícil encontrar casos de rotura parcial, fue rotura total”, dijo el doctor Luis Gómez a diversos medios tapatíos desde la clínica de especialidades del doctor Rafael Ortega.

Aunque exitosa la operación, a Luis Ángel Malagón le tomará de seis a ocho meses la recuperación y vuelta a las canchas.

“Triste, desafortunadamente más allá del pronóstico de la lesión y todo debería estar bien, toma tiempo”, añadió el especialista sobre el meta de 29 años. “Cae en un momento que no es el conveniente, pero nos dará sorpresas de regreso”.

"No era una situación extraordinaria": especialista que intervino a Malagón

El especialista, Dr. Luis Gómez, también explicó la naturaleza de estas lesiones en el tendón de Aquiles, que en el caso de Luis Ángel Malagón fue un caso "normal".

"Relativamente habitual en los jugadores, en su caso no era una situación extraordinaria, se desarrolló la operación sin contratiempo, pudimos reparar el tendón. Es una lesión que le puede pasar a cualquier persona y por las características. En la jugada, es un movimiento sencillo que, nota que algo le pega por detrás, es el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón.

"Es una rehabilitación temprana, ayuda a que cicatrice temprano, llevando tiempos y pasos, no hay mucho por hacer con la biología, los tejidos tardan en recuperar. Fue una reparación termino-terminal, significa suturar el final de uno de los bordes rotos con el otro, nada extraordinario, muy convencional", explicó el cirujano, quien señaló que Luis Ángel Malagón volverá al club en Ciudad de México este viernes.