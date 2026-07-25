Sepang alista su vuelta a la F1: Esta sería la fecha asignada en el calendario 2026

La reincorporación del Gran Premio de Malasia al campeonato de la Fórmula 1 parece inminente. Tras la suspensión definitiva de las pruebas iniciales en Bahréin y Arabia Saudita por los conflictos bélicos en Medio Oriente no quieren que el conflicto bélico los deje sin posibilidad de reemplazar Qatar y Abu Dhabi, las dos carreras finales de la actual temporada.

Cada vez se ve más completo que Doha y Yas Marina alberguen sus competencias por lo que la dirección de la F1 encabezada por Stefano Domenicali está lista para iniciar sus respectivos reemplazos.

Malasia y el trazado de Sepang parecen ya casi confirmados y solo a la espera del anuncio oficial. La logística jugará a favor del país asiático gracias a su cercanía territorial con Singapur.

Las conversaciones entre los organizadores locales y los altos mandos del automovilismo apuntan a fijar la competencia para el próximo 4 de octubre, ubicándose estratégicamente entre las citas de Azerbaiyán y el país singapurense.

La confirmación oficial podría darse en las próximas horas, luego de que el primer ministro de la nación, Anwar Ibrahim, adelantara ante la prensa local que este fin de semana ofrecerá un mensaje decisivo referente al retorno del Gran Circo, recinto que no alberga una carrera desde la edición 2017, esto según diversos medios locales.

Las alternativas para el cierre del campeonato de F1 2026

Con el objetivo de garantizar el requisito comercial de 22 grandes premios en la temporada, la categoría explora sedes emergentes para disputar un evento de cierre a principios de diciembre, justo después de la carrera en Las Vegas, esto según analizan medios como The Race.