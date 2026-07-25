Sepang alista su vuelta a la F1: Esta sería la fecha asignada en el calendario 2026
El primer ministro malayo anticipó un anuncio crucial sobre el regreso del Gran Circo para cubrir las carreras que quedarían fuera por los conflictos de Medio Oriente.
La reincorporación del Gran Premio de Malasia al campeonato de la Fórmula 1 parece inminente. Tras la suspensión definitiva de las pruebas iniciales en Bahréin y Arabia Saudita por los conflictos bélicos en Medio Oriente no quieren que el conflicto bélico los deje sin posibilidad de reemplazar Qatar y Abu Dhabi, las dos carreras finales de la actual temporada.
Cada vez se ve más completo que Doha y Yas Marina alberguen sus competencias por lo que la dirección de la F1 encabezada por Stefano Domenicali está lista para iniciar sus respectivos reemplazos.
Malasia y el trazado de Sepang parecen ya casi confirmados y solo a la espera del anuncio oficial. La logística jugará a favor del país asiático gracias a su cercanía territorial con Singapur.
Las conversaciones entre los organizadores locales y los altos mandos del automovilismo apuntan a fijar la competencia para el próximo 4 de octubre, ubicándose estratégicamente entre las citas de Azerbaiyán y el país singapurense.
La confirmación oficial podría darse en las próximas horas, luego de que el primer ministro de la nación, Anwar Ibrahim, adelantara ante la prensa local que este fin de semana ofrecerá un mensaje decisivo referente al retorno del Gran Circo, recinto que no alberga una carrera desde la edición 2017, esto según diversos medios locales.
Las alternativas para el cierre del campeonato de F1 2026
Con el objetivo de garantizar el requisito comercial de 22 grandes premios en la temporada, la categoría explora sedes emergentes para disputar un evento de cierre a principios de diciembre, justo después de la carrera en Las Vegas, esto según analizan medios como The Race.
- Portimão (Portugal): Pese a figurar como la principal opción por sus condiciones climáticas templadas a finales de año y haber asegurado su retorno oficial para las temporadas 2027 y 2028, el circuito del Algarve podría descartarse debido a que sus trabajos de remodelación estructural impedirían albergar una prueba con tan poco margen de preparación.
- Imola (Italia): El histórico trazado del Autodromo Enzo e Dino Ferrari emerge como el candidato sorpresa para albergar la última fecha el 6 de diciembre. Aunque las bajas temperaturas invernales de la región representan un reto para el rendimiento de los neumáticos, la sede cuenta con la infraestructura lista.