Norris supera a Russell en segunda práctica en Barcelona; 'Checo' Pérez queda en lugar 20

Lando Norris cortó el dominio de George Russell para liderar la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez vio sus primeros kilómetros en pista al colocarse en el lugar 20.

Y es que McLaren apretó el acelerador durante el segundo entrenamiento del día, luego de que George Russell liderara la primera práctica en el circuito de Montmeló.

Al utilizar el neumático medio durante la primera parte de la sesión, Oscar Piastri registró 1:15.724m., para situarse por delante de Russell y de Max Verstappen, mientras que al colocar el compuesto suave y realizar simulacros de calificación, fue Norris quien cronometró 1:15.426m. para superar al británico de Mercedes por nueve milésimas.

Piastri fue relegado al tercer puesto, aunque concluyó a 57 milésimas de su coequipero de McLaren, quien en su tanda larga del final recibió la notificación de portar un mal ajuste en el alerón delantero.

Charles Leclerc y el líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, completaron los cinco primeros sitios, en tanto que Verstappen quedó sexto, tras usar dos juegos de neumáticos duros en la primera parte del ensayo y sufrir con el deslizamiento de su RB22 en su simulación de competencia, en la que utilizó blandos.

Lewis Hamilton también expresó quejas sobre el rendimiento de su coche y eso lo relegó a la novena posición, detrás de Arvid Lindblad, el último en acabar a menos de un segundo del líder y de Gabriel Bortoleto. El francés Isack Hadjar completó los diez mejores, zona en la que seis equipos estuvieron representados.

Tras cederle su lugar a Colton Herta en la primera práctica, Sergio Pérez reapareció en el segundo entrenamiento para completar 33 vueltas, la mayor cantidad entre los participantes, aunque finalizó a 3.835s en su simulacro de calificación.

Además, el mexicano bloqueó a Hadjar al llegar a la Curva 4 cuando restaban diez minutos en el entrenamiento, a tal grado de que el francés pisó el pasto con su rueda delantera derecha. Por ello, recibió una bandera blanca y negra, a modo de advertencia.

También hubo un incidente similar entre Antonelli al bloquear a Piastri en la parte final de la sesión.

Mientras tanto, un problema en el sistema electrónico del Cadillac de Valtteri Bottas le hizo perderse más de la mitad de la tanda, aunque se recuperó para acabar en el puesto 18 al salir a pista directamente con el compuesto suave.

Hubo una aparición del Auto de Seguridad Virtual en los primeros minutos de sesión, luego de que Liam Lawson se quedara detenido a la salida de pits por una posible falla en la caja de velocidades.

La actividad en Barcelona continuará este sábado con la tercera práctica, programada para las 4:30 hrs, y la calificación, que arrancará a las 8:00 hrs (Tiempo del Centro de México).