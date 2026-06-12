George Russell, al frente en primera práctica en Barcelona; Herta tomó el auto de 'Checo' Pérez

George Russell lideró la primera práctica del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, mientras Colton Herta hizo su debut oficial en la serie al manejar el auto de Sergio Pérez.

El británico mantuvo el primer lugar en gran parte del ensayo de este viernes, primero al liderar la ronda de simulaciones con el neumático medio con una vuelta de 1:17.353m y después al cambiar al compuesto suave, cronometrando 1:16.363m.

De este modo, Russell terminó con diferencia de dos décimas sobre Oscar Piastri y de más de medio segundo ante Charles Leclerc. Éste fue el mismo orden durante las diferentes salidas a pista.

Max Verstappen fue cuarto en el resultado, en un entrenamiento en el que no hubo incidentes de consideración en el entrenamiento, salvo varios despistes de Gabriel Bortoleto,

Siete equipos colocaron a pilotos novatos en uno de sus autos, siendo Leonardo Fornaroli el mejor ubicado en quinto sitio, conduciendo el McLaren de Lando Norris. El italiano, quien fue campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2 en los dos últimos años, acabó a 0.853s de Russell tras una serie de registros consistentes con el neumático blando.

Paul Aron, quien tomó el Audi de Nico Hulkenberg, se ubicó sexto, por delante de Liam Lawson y de Dino Beganovic, quien manejó el Ferrari de Lewis Hamilton para completar 30 vueltas, más que los demás pilotos. Los diez primeros sitios fueron completados por Arvid Lindblad y Franco Colapinto.

Cadillac le dio oportunidad a Colton Herta de conducir el monoplaza de Sergio ‘Checo’ Pérez. El estadunidense concluyó en el sitio 21 con 21 giros completados.

Otros pilotos novatos que participaron en la tanda fueron Ayuwi Iwasa y Frederik Vesti, quienes terminaron en las posiciones 14 y 15 con Red Bull y Mercedes, respectivamente. En contraste, Luke Browning no pudo salir a pista por un problema eléctrico en el monoplaza FW48 que originalmente es de Alex Albon.

La segunda práctica en el circuito de Montmeló será este viernes a las 9:00 hrs (Tiempo del Centro de México).