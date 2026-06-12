Noel León con la pole inversa para la carrera sprint de Barcelona en la antesala de la F1

La sesión de clasificación de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya fue destacada para los pilotos mexicanos Rafael Villagómez y Noel León, quienes consiguieron ubicarse dentro de los diez primeros lugares de la parrilla y, con ello, el regiomontano arrancará desde la cima en la carrera del sábado.

Rafael Villagómez, al volante del monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing, cronometró un tiempo de 1:25.183 en su mejor vuelta. Con este registro, el piloto originario del Bajío se aseguró la quinta posición de la clasificación general y para la carrera del domingo, quedando a una distancia de 0.373 segundos respecto al tiempo de la pole position.

Villagómez no ha sumado puntos en la temporada, no por falta de competitividad, sino por incidentes que le han privado incluso del podio.

Por su parte, Noel León, representante de la escudería Campos Racing, detuvo el cronómetro en 1:25.265. Este tiempo posicionó al competidor regiomontano en el décimo puesto de la tabla, a 0.455 segundos del primer lugar. Con este resultado largará desde la pole en la carrera sprint el sábado.

León ha ganado las dos últimas carreras cortas de la temporada y se encuentra quinto del campeonato.

La primera línea de salida quedó integrada por el brasileño Rafael Câmara, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:24.810, seguido por el paraguayo Joshua Dürksen en la segunda plaza. El resto de las diez primeras posiciones de la sesión se completó con el irlandés Alex Dunne en el tercer puesto, el italiano Gabriele Minì en el cuarto, el búlgaro Nikola Tsolov en el sexto, el argentino Nicolás Varrone en el séptimo, el estadounidense Colton Herta en el octavo y el indio Kush Maini en el noveno lugar.