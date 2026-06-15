Lamine Yamal, suplente en el debut de España en el Mundial 2026

España inicia su camino en el Mundial 2026 este lunes con una gran expectación en el encuentro ante Cabo Verde. En el debut de La Roja dentro del Grupo H, la gran noticia es que la joven estrella Lamine Yamal comenzará el partido desde la banca, tal como ha confirmado el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

La decisión técnica responde a una gestión cautelosa de las cargas físicas. Lamine Yamal, junto con Nico Williams y Víctor Muñoz, ha estado trabajando en su recuperación tras sufrir problemas físicos al final de la temporada de clubes. Aunque el cuerpo técnico ha asegurado que los tres jugadores se encuentran en "perfectas condiciones" y han completado los entrenamientos con normalidad, el objetivo es evitar cualquier tipo de recaída temprana en una Copa del Mundo tan exigente.

Luis de la Fuente ha sido claro en la rueda de prensa previa al partido de España: "Están disponibles, pero no para empezar el juego. Todo dependerá de cómo se desarrolle el encuentro y de las necesidades tácticas".

Luis de la Fuente, estratega de La Roja. AFP

Pese a la ausencia inicial de este tridente ofensivo, el seleccionador español confía plenamente en la profundidad de su plantilla para afrontar este España vs. Cabo Verde. La Roja, vigente campeona de Europa, busca reafirmar su candidatura al título mundialista frente a una Cabo Verde que vive un momento histórico al disputar su primer torneo internacional de esta envergadura.

La estrategia de De la Fuente es lógica: cuidar a sus figuras clave —especialmente a Lamine Yamal, fuera de las canchas desde abril—, para que puedan marcar la diferencia en los momentos decisivos del torneo. El equipo español, que también comparte grupo con Uruguay y Arabia Saudita, encara este primer reto en el Estadio Atlanta con la ambición de sumar sus primeros tres puntos.

Los aficionados y seguidores de la Selección Española estarán muy atentos a los cambios durante la segunda mitad del partido. La entrada de Lamine Yamal y Nico Williams podría ser el revulsivo definitivo si el equipo necesita desequilibrio en las bandas.